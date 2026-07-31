Se eleva a 35 el número de muertos por terremoto en Japón

Las autoridades locales elevaron este viernes (31.07.2026) a 35 los muertos por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el sudoeste de Japón el martes, mientras los equipos de rescate continúan buscando a personas atrapadas bajo los escombros de un centro comercial que sufrió una explosión presuntamente por una fuga de gas.

A los 35 fallecidos se suman cientos de heridos de diversa consideración, mientras que, según las autoridades de la prefectura de Kumamoto, más de 9.000 personas continúan en centros de evacuación en medio de una ola de calor extremo.

Casi 72 horas después del temblor, una marca que los expertos señalan como crítica para encontrar supervivientes, continúan las operaciones de búsqueda de atrapados bajo los restos del establecimiento, operado por Aeon Mall en la localidad de Kashima, que registró una explosión después del sismo.

Doce personas fueron rescatadas bajo los escombros del edificio, tras un estallido en el que murieron siete personas y otras cinco resultaron heridas.

Continúan labores de búsqueda

Las labores de búsqueda continúan, pero en las primeras horas estuvieron marcadas por la "extrema tensión" inicial, recordó uno de los médicos implicados en ella, Mototaka Inaba, de la ONG Peace Winds Japan.

"Fue una operación de muchas horas y había un gran número de rescatistas trabajando sin descanso bajo un fuerte calor. Dado que se reportaba que aún quedaban personas atrapadas, nadie se rindió y continuaron rescatando con mucha firmeza", dijo en una rueda de prensa Inaba, quien regresó a Japón recientemente tras colaborar en las tareas de rescate y atención del doble sismo en Venezuela.

El terremoto en el sudoeste de Japón alcanzó el máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, causando además importantes daños materiales.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.