Rusia quiere "borrar" Ucrania y su historia, acusa Zelenski

El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski acusó el miércoles a Moscú de querer "borrar" a su país y su historia, en medio de la invasión lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin la semana pasada.



"Tienen la orden de borrar nuestra historia, de borrar a nuestro país, de borrarnos a todos", afirmó en un video, en el que instó a todos los países del mundo a no permanecer neutrales ante el conflicto.



También efectuó un llamado a los judíos del mundo entero a "no permanecer en silencio", tras el ataque ruso en la noche del martes contra la torre de la televisión de Kiev, construida en el lugar de una masacre del Holocausto, donde murieron cinco personas.



"Estoy hablando ahora a los judíos del mundo entero. ¿No ven lo que está pasando? Es por esto que es muy importante que los judíos del mundo entero no permanezcan en silencio ahora", dijo Zelenski.



El presidente ucraniano se quejó que durante la era Soviética, las autoridades construyeron la torre de televisión y un complejo deportivo en un "sitio especial de Europa, un lugar de oración y de la memoria".



En el barranco de Babi Yar fueron masacrados 30.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial.



"El nazismo nace del silencio. Entonces salgan a gritar sobre los asesinatos de civiles. Gritad sobre los asesinatos de ucranianos", afirmó.