Rechazan pedido de impeachment de Bolsonaro a juez de la suprema corte

El presidente del Senado brasileño, Rodrigo Pacheco, rechazó este miércoles un pedido del mandatario Jair Bolsonaro de abrir un proceso de destitución contra un juez de la suprema corte.



En medio de fuertes tensiones entre los poderes, Pacheco resolvió rechazar la solicitud del presidente contra Alexandre de Moraes, uno de los once jueces del Supremo Tribunal Federal (STF), considerando que no existen fundamentos acordes con la ley para acceder su pedido.



"Como presidente del Senado, ordené el rechazo de la denuncia por falta de justa causa, tipicidad y el archivo del proceso de destitución", señaló Pacheco ante la prensa.



"El Estado Democrático de Derecho exige (...) que un proceso de esta naturaleza sólo se instaure cuando efectivamente exista una causa justa y un hecho que pueda encuadrarse en la ley (...), y no es el caso con este pedido concreto de impeachment", amplió.



Bolsonaro había enviado su solicitud el viernes a Pacheco, aliado del gobierno, para intentar desplazar al juez, con quien mantiene una fuerte disputa desde hace meses.



Pacheco destacó la importancia de garantizar la independencia de los poderes y que su convivencia sea "lo más armoniosa posible".



Además, indicó que la decisión informada este miércoles "puede constituir un hito para el restablecimiento de la relación entre los poderes, de pacificación y unidad nacional".



A inicios de agosto, de Moraes ordenó investigar al presidente por crímenes de "calumnia" e "incitación al crimen", entre otras causas relacionadas con sus cuestionamientos sin pruebas a la legitimidad del sistema de votación electrónica en Brasil, vigente desde 1996.



Inicialmente, el presidente ultraderechista había amenazado con solicitar el procedimiento también contra Luis Roberto Barroso, otro de los jueces que, como Moraes, integra el Tribunal Superior Electoral (TSE). Pero finalmente lo excluyó.



Según Bolsonaro, ambos magistrados "sobrepasan los límites constitucionales con sus acciones".



El TSE incluyó al mandatario en una pesquisa iniciada en 2019 por el STF para investigar noticias falsas, ofensas y amenazas a varios de sus jueces.