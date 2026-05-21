Presidente de Taiwán "dispuesto" a dialogar con Trump

El presidente de Taiwán, William Lai, está "dispuesto" a dialogar con el mandatario estadounidense, Donald Trump, un movimiento sin precedentes entre líderes en ejercicio de ambos gobiernos y que podría poner en riesgo la relativa estabilidad de las relaciones entre Washington y Pekín.

"Además de estar comprometido a mantener el 'statu quo' estable en el estrecho de Taiwán, el presidente Lai también está dispuesto a entablar conversaciones con el presidente Trump", señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán en un comunicado remitido a EFE.

Los presidentes de Estados Unidos y Taiwán no mantienen comunicaciones directas desde que Washington rompió relaciones diplomáticas con Taipéi y las estableció con Pekín en 1979.

Este mismo miércoles, el presidente Trump dijo el miércoles que hablaría con el presidente taiwanés, mientras la Casa Blanca sopesa las ventas de armas a la isla democrática.

"Le hablaré. Yo hablo con todos", dijo Trump a periodistas al añadir que tuvo una excelente reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, en su visita de Estado a Pekín la semana pasada.

"Trabajaremos en eso, el problema de Taiwán", aseguró Trump.

Taiwán depende en gran medida del apoyo de Washington para disuadir cualquier posible ataque chino y ha estado bajo una intensa presión para aumentar su gasto mediante inversiones en empresas estadounidenses.

"Destructor de la paz”

De su lado, el Gobierno chino acusó este miércoles al presidente de Taiwán, William Lai, de ser un "destructor de la paz", un "creador de crisis" en el Estrecho y un "traidor a la opinión pública taiwanesa", el mismo día en que se cumplen dos años de la llegada del mandatario isleño al poder.

En una rueda de prensa rutinaria, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Zhu Fenglian aludió a supuestas encuestas que demostrarían la pérdida de apoyo popular del dirigente taiwanés, quien, a su juicio, ha actuado "en contra de los intereses y el bienestar" de la población local.

La vocera subrayó que el Gobierno de Lai mantiene una "postura favorable a la independencia" de Taiwán y promueve "falacias separatistas", al tiempo que obstaculiza los intercambios y la cooperación entre ambos lados del Estrecho e intensifica la llamada "represión verde", en referencia a los colores del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) taiwanés.

Zhu también acusó al Ejecutivo del PDP de actuar "en beneficio de los intereses de un solo partido y de sí mismo", ignorando el bienestar de la población local, "despilfarrando" recursos públicos y "adulando a fuerzas externas" con el objetivo de "buscar la independencia".

"Todas estas acciones erróneas de las autoridades de William Lai contradicen gravemente la corriente principal de la opinión pública taiwanesa, que desea paz, desarrollo, intercambios y cooperación; socavan seriamente la paz y la estabilidad en el Estrecho y empujan a Taiwán hacia el peligro de un conflicto armado", aseveró la vocera.

"Esto expone plenamente la naturaleza obstinadamente separatista de Lai y confirma que es, sin lugar a dudas, un destructor de la paz, un creador de crisis en el estrecho de Taiwán y un traidor a la opinión pública taiwanesa", agregó.

La portavoz también recalcó la postura oficial de Pekín, según la cual "sólo existe una China" en el mundo y Taiwán "forma parte de China", y subrayó que el futuro de la isla "solo puede y debe ser decidido conjuntamente por los más de 1.400 millones de ciudadanos chinos, incluidos los 23 millones de compatriotas taiwaneses".

"Haga lo que haga o diga lo que diga William Lai, no podrá cambiar los hechos históricos y jurídicos de que Taiwán es parte del territorio chino, ni podrá detener la tendencia histórica de que la patria terminará reunificándose", apuntó Zhu.