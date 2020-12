Partido Comunista de Cuba celebrará congreso para relevar a Raúl Castro

La Habana, Cuba | El Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único) convocó este martes a su octavo congreso, del 16 al 19 de abril de 2021, cuyo programa prevé el retiro de Raúl Castro, primer secretario del partido, y de otras figuras históricas de la revolución.



"Será el Congreso de la Continuidad, expresado en el tránsito paulatino y ordenado de las principales responsabilidades del país a las nuevas generaciones", indica la convocatoria, que fue leída por el segundo secretario del partido, José Ramón Machado Ventura, y publicada en el diario oficial Granma.



Ese relevo se realizará "con la certeza de que la Revolución no se circunscribe a quienes la llevaron al triunfo aquel glorioso Primero de Enero (1959), sino a la voluntad y el compromiso de quienes la han hecho suya en todos estos años y los que continuarán la obra", señala el texto.



El PCC está dirigido por dos figuras históricas de la revolución socialista, el general y ex presidente (2008-2018) Raúl Castro y José Ramón Machado Ventura, que forman parte de una generación que se acerca a los 90 años de edad.



Castro, de 89 años, había anunciado desde hacía tiempo la intención de retiro de la mayoría de esa generación durante el congreso de 2021.



Su liderazgo en el PCC podría recaer en el actual presidente Miguel Díaz-Canel, de 60 años.



La convocatoria del congreso también subrayó la voluntad de continuar la reforma económica emprendida en 2008 por Castro, pese a las dificultades de la isla, cuya economía se ha visto afectada por la pandemia de covid-19.



"Se afrontan problemas objetivos y subjetivos que influyen en el ritmo de aplicación de las políticas y medidas aprobadas", reconoce el PCC, pero "la situación actual no puede convertirse en justificante que retarde los procesos; por el contrario, impone la necesidad de dar un impulso".



En un mensaje directo al naciente sector privado, el PCC adelanta que "los vínculos entre el sector estatal y el no estatal de la economía han de seguir desarrollándose, como parte de la estrategia económica definida".



El PCC advirtió que "hoy adquiere mayor importancia el trabajo político-ideológico para enfrentar los intentos de restauración capitalista y neoliberal".



"Las redes sociales e internet se han convertido en un escenario permanente de confrontación ideológica, donde también deben prevalecer nuestros argumentos frente a las campañas enemigas", añade.



La conexión 3G llegó a Cuba a finales de 2018, e internet ha sido el arma principal de un movimiento de protesta por parte de artistas que pujan por la libertad de expresión.

Lea también Internacional Trump evoca abiertamente candidatura presidencial para 2024 Casi un mes después de las elecciones, Donald Trump sigue negándose a admitir la derrota.