Obispo exiliado critica al "poder autoritario" en Nicaragua

El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, exiliado de Nicaragua desde 2019, llamó el domingo (16.11.2025) a los católicos nicaragüenses a perseverar frente a los "sistemas dictatoriales" que polarizan y debilitan la lucha por la libertad.

"Los sistemas dictatoriales alimentan esta actitud en la gente con su retórica emocional y mentirosa, con la cual polarizan a la sociedad, debilitan la lucha por la libertad y atemorizan a la población", dijo en su homilía el obispo Báez, muy crítico de la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes el jerarca católico ha pedido que sean procesados como responsables de violaciones y crímenes en Nicaragua desde 2018.

"La dictadura quiere engañarnos, vendiéndonos soluciones económicas falsas y presentándose como los únicos capaces de representar al pueblo y sacarlo de la pobreza", agregó en su homilía ofrecida desde Miami, Estados Unidos, y publicada íntegramente por el diario La Prensa.

"Su táctica oscura es acumular más poder y control sobre la gente para enriquecerse ellos, desmantelar cada vez más la democracia para hacer de sus caprichos la ley, y consolidar un poder autoritario y dinástico que les asegure su permanencia en el poder y la supervivencia del sistema", reprochó, sin mencionar a Ortega y Murillo.

"Decir la verdad con claridad y valentía"

El pasado 11 de noviembre, Ortega (1945), cumplió 80 años de edad delegando paulatinamente el poder a su esposa y ahora copresidenta, Rosario Murillo, de 74 años, y a sus hijos, principalmente a Laureano Ortega Murillo, encargado de las relaciones con China y Rusia y considerado como el 'delfín' por sectores de la oposición.

"Los días que vivimos confirman la palabra de Jesús. Sin embargo, cuando la Iglesia es perseguida no hay que desalentarse, ni caer en la resignación", y que "Jesús le asegura a la Iglesia su presencia en medio de los conflictos y las persecuciones", sostuvo Báez.

Subrayó que "en el momento de la persecución Jesús no invita al silencio, no quiere una Iglesia callada, sino una Iglesia que hable con sabiduría, que sepa decir la palabra de la verdad con mansedumbre, pero con claridad y valentía".

Relaciones en suspenso

Las relaciones entre el Vaticano y Managua atraviesan momentos de gran animadversión.

En marzo de 2023, el fallecido papa Francisco calificó como una "dictadura grosera" el Gobierno de Ortega en Nicaragua, un mes después de la condena por "traición a la patria" del obispo Rolando Álvarez a 26 años y cuatro meses de prisión, ahora exiliado y desnacionalizado.

Ortega, a su vez, expulsó al nuncio apostólico Waldemar Sommertag, pidió al Vaticano cerrar las respectivas sedes diplomáticas, y expropió a la Compañía de Jesús, orden a la que pertenecía el papa, y ha calificado de "mafia" a la Iglesia católica.

Además, al menos 261 religiosos, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Herrera, han sido desterrados como resultado" de la "persecución religiosa", según el informe titulado "Fe bajo fuego" de la ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más.