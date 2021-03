Nuevo sismo provoca pánico en Grecia

Cientos de personas en pueblos del centro de Grecia tuvieron que pasar una segunda noche consecutiva, de jueves a viernes, en tiendas de campaña o en sus coches, tras un nuevo fuerte sismo que asoló la región de Larisa, sin causar víctimas hasta ahora.



"Afortunadamente no hemos tenido víctimas aquí", afirmó a la AFP Chryssoula Katsiouli, empleada en la alcaldía de Elasona, un municipio cerca de los pueblos de Damasi, Mesochori, Amouri, Domeniko y Tirnavos afectados por los sismos.



De magnitud 5,6 según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y de 5,9 de acuerdo con el Observatorio de Atenas, el sismo del jueves en la noche ocurrió al día siguiente de uno de 6,3 que dejó once heridos. Más de 300 casas, sobre todo viviendas vetustas, hospitales, escuelas e iglesias registraron daños, y se instalaron centenares de tiendas de campaña en el estadio de Damasi.



Según Katsiouli, el terremoto del jueves por la noche provocó una nueva ola de pánico en las aldeas situadas a unos 250 km al norte de Atenas, donde se están levantando "nuevas tiendas de campaña" para satisfacer las necesidades de los habitantes.



"Todos hemos tenido mucho miedo, la gente salió de nuevo a la calle el jueves en la noche y muchas personas pasaron las noches en sus vehículos", manifestó.



El prefecto de Tesalia, Konstantinos Agorastos, dijo el viernes en la televisión pública Ert que no había habido nuevos desprendimientos después del segundo terremoto, pero que "el estado de los edificios dañados el miércoles se agravó".



"La gente tiene miedo de volver a sus casas o de ir a hoteles", declaró a los medios antes de participar en una reunión en Larisa con funcionarios de protección civil y alcaldes de la región.



Un funcionario de la oficina de prensa de los bomberos informó a la AFP que "rocas cayeron en Kalabaka cerca de Meteoros", un sitio geológico declarado patrimonio de la humanidad de la Unesco, que comprende una veintena de monasterios ortodoxos, a a 90 km al noroeste del epicentro.



La sacudida telúrica del jueves se produjo 5 km al norte del epicentro de la de miércoles que estaba a 16 km de Elasona, precisó a los medios de comunicación el sismólogo griego Efthymis Lekkas, estimando que no se trata de una réplica sino de un nuevo sismo principal.



Varias réplicas de entre 4,1 y 5,7 fueron registradas tras los dos sismos que sacudieron la región.