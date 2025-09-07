Netanyahu anuncia una ampliación de las operaciones militares en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este domingo una ampliación de las operaciones militares en Ciudad de Gaza y sus alrededores, con el objetivo declarado de tomar esta urbe del norte de la Franja de Gaza.

Netanyahu indicó que unos 100.000 habitantes ya han abandonado esta ciudad, la principal del enclave palestino. Según estimaciones recientes de la ONU, cerca de un millón de personas viven allí y en sus alrededores.

El ejército israelí afirma controlar el 40% de la aglomeración, que presenta como el último gran bastión del movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza, devastada por 23 meses de guerra. El conflicto fue desencadenado por un ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

"Estamos ampliando nuestras operaciones en Ciudad de Gaza y sus alrededores", declaró Netanyahu ante sus ministros al inicio de una reunión semanal del Gobierno, según un video difundido por su oficina.

"Estamos destruyendo las infraestructuras terroristas, demoliendo las torres identificadas como utilizadas para el terrorismo", añadió.

Ni el ejército ni el Gobierno de Netanyahu han anunciado oficialmente el inicio de la ofensiva a gran escala en Ciudad de Gaza, aprobada en agosto.

Sin embargo, en las últimas semanas, el ejército ha intensificado sus bombardeos y sus operaciones terrestres en la ciudad y sus alrededores.

El viernes y el sábado, tras un llamamiento para que fueran evacuadas, las fuerzas israelíes destruyeron dos torres de viviendas.

Israel acusa a Hamás de utilizar estas infraestructuras para sus operaciones, algo que el movimiento palestino considera "mentiras descaradas".

La población es llamada a evacuar a una "zona humanitaria" en Al Mawasi, al sur, que según Israel cuenta con "infraestructuras humanitarias" y está abastecida de alimentos y medicamentos.

"Hemos establecido otra zona humanitaria para permitir que la población civil de Gaza se desplace a una zona segura y reciba allí ayuda humanitaria", señaló Netanyahu.

El primer ministro acusó a Hamás de impedir las evacuaciones y de utilizar a los civiles como "escudos humanos", acusaciones que el movimiento islamista ha rechazado desde el comienzo de la guerra.

Trasladado a Al Mawasi con su familia, Basam al Astal, de 52 años, afirma que la zona "no es ni humanitaria ni segura". "No hay sitio para carpas, no hay servicios humanitarios, no hay agua, no hay saneamiento, no hay ayuda alimentaria", dijo.

Además, el ejército ha llevado a cabo a menudo ataques mortales contra Al Mawasi, alegando que su objetivo son los combatientes de Hamás, movimiento que tomó el poder en Gaza en 2007.

El Gobierno de Netanyahu afirma que quiere destruir Hamás, liberar a los rehenes secuestrados durante el ataque del 7 de octubre y tomar el control de la seguridad de todo el territorio palestino, situado en la frontera sur de Israel.