Lo que se sabe de las víctimas extranjeras de los terremotos en Venezuela

La cifra más reciente de fallecidos tras los dos potentes terremotos consecutivos, de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron Venezuela se sitúa en 235, y se ha confirmado la presencia de ciudadanos extranjeros entre las víctimas mortales.

Hasta el momento, se confirmado la muerte de 8 extranjeros, aunque decenas continúan desaparecidos.

Dos españoles muertos y 90 desaparecidos

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de dos españoles confirmado por sus propios familiares, a quienes trasladamos nuestras condolencias", indicó este viernes (26.06.2026) el Ministerio de Exteriores del país europeo, sin ofrecer más detalles.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cifró en 90 "los desaparecidos", unas horas después de que el comunicado de Exteriores hablara de 80 españoles "sin localizar" por la autoridades diplomáticas: "Estamos hablando de sobre 90 personas desaparecidas", dijo Torres a la radio Cadena Ser, citando "los últimos datos".

Dos brasileños

El Ministerio de Exteriores de Brasil, país que comparte frontera con Venezuela, informó el jueves que dos de sus ciudadanos —un hombre y una mujer— fallecieron en la catástrofe. El ministerio señaló que el Gobierno brinda asistencia consular a sus familiares.

Un italiano-venezolano

Un hombre de unos 50 años, nacido en Caracas en 1970 y con doble nacionalidad italiana y venezolana, murió al derrumbarse un edificio en La Guaira, la región más afectada (como se muestra en el mapa), según informó el Ministerio de Exteriores de Italia. Roma estima que hay unos 170.000 titulares de pasaporte italiano en Venezuela.

Dos chinos

Hasta la tarde del jueves, se había confirmado la muerte de dos ciudadanos chinos a causa de los terremotos, según informó la agencia estatal de noticias de Pekín, Xinhua, citando a la embajada en Caracas.

La embajada publicó un comunicado en su cuenta oficial de WeChat instando a los ciudadanos chinos en Venezuela a "tomar precauciones ante desastres secundarios causados ​​por réplicas y (otros) terremotos".

Un portugués

El Ministerio de Exteriores de Portugal confirmó "el primer fallecimiento de un ciudadano portugués" a consecuencia de los terremotos. El hombre fue rescatado con vida de entre los escombros, pero falleció mientras era trasladado al hospital, indicó la autoridad a través de la red social X.