Justicia francesa cita a declarar a Musk y allana la sede de X

La plataforma X es objeto en Francia de una investigación judicial desde inicios de 2025, debido a las denuncias de diputados sobre el sesgo en sus algoritmos, que podría haber alterado su funcionamiento.

Las pesquisas se ampliaron a otros delitos, como complicidad en la difusión de pornografía infantil, y al rol de Grok, su asistente de IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.

Declarlación voluntaria

En el marco de la investigación, la justicia francesa allanó el martes 3 de febrero de 2026 los locales de X en Francia y ha citado a declarar en abril a su propietario, Elon Musk.

"Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino", la exdirectora general, informó la fiscalía de París en un comunicado.

El allanamiento de los locales en Francia de X también fue anunciado por la fiscalía, así como el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026. Según el comunicado, la justicia está utilizando un "enfoque constructivo", ya que ha optado por llamar a Musk y a Yaccarino de forma voluntaria.