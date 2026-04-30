Israel intercepta flotilla para Gaza frente a Grecia y captura a al menos 175 activistas

Israel interceptó frente a las costas de Grecia más de 20 barcos de una flotilla con ayuda para Gaza y capturó a al menos 175 activistas, a quienes está trasladando a su territorio, informaron autoridades y los organizadores del convoy.

"Aproximadamente 175 activistas de más de 20 barcos (...) se dirigen ahora de manera pacífica a Israel", indicó la cancillería del Estado hebreo en un comunicado.

Los organizadores de la flotilla, cuyo objetivo es romper el bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza, habían denunciado poco antes que embarcaciones militares israelíes los habían rodeado "ilegalmente" frente a las costas de la isla griega de Creta, en aguas internacionales.

Las autoridades israelíes controlan todos los puntos de entrada a Gaza y han sido acusadas por la ONU y oenegés extranjeras de impedir el ingreso de bienes al territorio, lo que ha desembocado en una grave escasez desde el inicio de la guerra en el enclave palestino en octubre de 2023.

"A la hora en que publicamos este comunicado (4:30 a. m.), al menos 22 de los 58 barcos de la flotilla fueron tomados por asalto por las fuerzas israelíes, en total violación del derecho internacional", afirmó la flotilla "Global Sumud", que partió en abril desde costas europeas.

En contraste con las cifras israelíes, la organización informó posteriormente en una videoconferencia que 211 personas fueron interceptadas, entre ellas 11 franceses.

No precisó las demás nacionalidades, pero la vocera del convoy, Hélène Coron, aseguró que el grupo estaba integrado por "48 delegaciones".

Durante la noche, la flotilla había afirmado que sus barcos fueron "cercados ilegalmente" por buques israelíes y que "se perdió el contacto con 11 buques".

Una fuente de la Guardia Costera griega dijo a la AFP que en ese momento esa fuerza recibió una "señal de socorro", por lo que envió una embarcación a la zona, a 95 kilómetros de Creta.

"Una vez que la lancha patrullera llegó al lugar, se le informó de que nadie estaba en peligro y que no se requería asistencia", apuntó, al precisar que su "única jurisdicción (en aguas internacionales) es la de búsqueda y rescate".

"Láseres y armas de asalto"

"Nuestros barcos fueron abordados por lanchas militares cuyos ocupantes se identificaron como de 'Israel'", denunció también la flotilla en la red social X.

Añadió que los ocupantes fueron "apuntados con láseres y armas de asalto semiautomáticas" y que los soldados "ordenaron a los participantes que se agruparan en la parte de la delantera de los barcos y se pusieran a cuatro patas".

Esta flotilla partió en las últimas semanas de Marsella (Francia), Barcelona (España) y Siracusa (Italia).

Dos convoyes internacionales anteriores, con activistas como Greta Thunberg y algunas figuras de países latinoamericanos, habían sido interceptados por la Armada israelí frente a las costas de Egipto y Gaza en el verano y el otoño boreales de 2025.

El abordaje de esos barcos por parte de las fuerzas israelíes fue calificado de ilegal por los organizadores y por Amnistía Internacional, y suscitó condenas a nivel internacional.

Los miembros de la tripulación fueron arrestados y expulsados por Israel.

La Franja de Gaza, gobernada por el movimiento islamista palestino Hamás, está sometida a un bloqueo israelí desde 2007.

La devastadora guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023 provocó una grave escasez de alimentos, agua, medicamentos y combustible.

Desde el inicio de un precario alto el fuego entre las partes el pasado octubre, el ejército israelí controla más de la mitad del pequeño territorio costero palestino, donde el acceso de la ayuda humanitaria sigue restringido.

El ataque del 7 de octubre causó 1.221 muertos, en su mayoría civiles, en el lado israelí, según cifras oficiales recopiladas por la AFP.

Más de 72.500 palestinos han muerto en la Franja a causa de la masiva campaña militar israelí de represalia, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud de Hamás, considerados fiables por la ONU.