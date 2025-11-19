Israel ataca objetivos de Hamás en Gaza y lo acusa de violar la tregua

El ejército israelí anunció el miércoles ataques contra objetivos de Hamás en la Franja de Gaza en respuesta a una presunta violación del alto el fuego por parte de combatientes del movimiento palestino.

Según un comunicado del ejército, milicianos de Hamás dispararon contra las tropas israelíes desplegadas en el sur de la Franja, sin que se registraran heridos.

Por su parte, la agencia Defensa Civil de Gaza dijo a AFP que once personas murieron en los ataques israelíes: seis en Ciudad de Gaza, en el norte, y otros cinco en Jan Yunis, en el sur.



Noticia en desarrollo.