Instituto alemán prevé más "daños severos" en Venezuela tras los terremotos

Los terremotos que sacudieron en las primeras horas del 25 de junio de 2026 a Venezuela se encuentran entre los más fuertes de la región en los últimos 100 años, según evalúa un experto alemán. Torsten Dahm, del Centro Helmholtz de Geociencias (GFZ) con sede en Potsdam, explica lo que puede decirse hasta el momento, y desde Alemania, sobre el movimiento telúrico.

¿Por qué tembló la tierra en Venezuela?

Los sismos ocurrieron a lo largo de una zona de falla donde chocan varias placas tectónicas. En la región, son principalmente la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana las que se mueven una contra la otra, explicó el jefe de la sección de Física de Terremotos y Volcanes del GFZ a la Agencia de Prensa Alemana. Este choque de placas provoca sismos recurrentes, aunque la del más reciente terremoto fue de magnitud extraordinaria.

Algunos expertos debaten sobre si se produjeron dos fuertes terremotos en rápida sucesión en Venezuela, o si se trató de una sola colisión de placas tectónicas. El Centro Helmholtz de Potsdam estima que hubo dos temblores en Venezuela, con unos 30 segundos de diferencia. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó magnitudes de 7.2 y 7.5, mientras que el instituto de Potsdam midió la magnitud en 7.3 y 7.4.

¿Qué tan fuertes han sido los terremotos en Venezuela?

Según el investigador de Potsdam, estos fueron quizás los terremotos más fuertes en la región en aproximadamente 100 años. Históricamente, también se han documentado terremotos de igual o mayor magnitud, afirmó Dahm. En 1900, hubo un terremoto cerca de Caracas con una magnitud de 7.7, y en 1967, otro con una magnitud de 6.5. El terremoto más fuerte registrado históricamente en la zona ocurrió en 1812, con una magnitud estimada de hasta 8.

¿Qué daños se esperan?

Con un terremoto de esta magnitud, se esperan más daños extensos, indicó Dahm. La magnitud también depende de la construcción de los edificios y la densidad de población. "Pero en esta región, al menos las estimaciones iniciales sugieren que habrá daños considerables". El terremoto ocurrió a poca profundidad, lo que hizo que los temblores fueran significativamente más fuertes. Según el primer informa oficial, al menos 32 personas perdieron la vida y alrededor de 700 resultaron heridas, balance que ya aumentó en una segunda evaluación.

¿Seguirá temblando la tierra?

Tras un terremoto de tal magnitud, "por lo general hay bastantes réplicas”, dijo Dahm. Desde la distancia, se midió una réplica de magnitud 4.6 en las primeras ocho horas después de los dos terremotos casi simultáneos.

También hubo terremotos cerca de Nápoles y California. ¿Existe alguna conexión?

"No, no es el caso”, dijo Dahm. Los terremotos suelen ocurrir en los límites de las placas tectónicas debido a la acumulación de tensiones allí durante un largo período. California e Italia están demasiado lejos del epicentro del terremoto en Venezuela como para que exista alguna conexión. Muchos terremotos ocurren a diario. Por ejemplo, hay alrededor de 13,000 terremotos con una magnitud de 4 a 5 por año.