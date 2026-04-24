IA DeepSeek de China lanza su nuevo modelo V4

La startup china de inteligencia artificial DeepSeek lanzó el viernes una versión preliminar de su nuevo modelo, el V4.

El esperado modelo de próxima generación "cuenta con un contexto ultralargo de un millón de palabras", declaró la compañía en redes sociales.

DeepSeek-V4 está disponible en una versión Pro y una versión Flash más económica. V4-Pro tiene 1.6 billones de parámetros, mientras que V4-Flash tiene 284 mil millones de parámetros, que determinan la capacidad de toma de decisiones del modelo.

"En las pruebas comparativas de conocimiento global, DeepSeek-V4-Pro supera significativamente a otros modelos de código abierto y solo es ligeramente superado por el modelo propietario de primer nivel, Gemini-Pro-3.1 (de Google)", añadió la compañía en su comunicado.

El lanzamiento de las versiones preliminares permite a la compañía de inteligencia artificial incorporar comentarios y sugerencias de usuarios reales antes de la versión definitiva del modelo.

Carrera de IA entre EE. UU. y China

DeepSeek causó revuelo en enero del año pasado al presentar un chatbot de IA generativa con capacidades que rivalizaban con productos estadounidenses como ChatGPT de OpenAI o Claude de Anthropic, pero que, según la empresa, había requerido mucha menos potencia informática y dinero para su desarrollo.

La compañía también ha sido objeto de controversia. Por ejemplo, se descubrió que su chatbot eludía preguntas sobre temas políticamente delicados, como la represión de Tiananmen de 1989, lo que generó dudas sobre la censura.

Esta startup con sede en Hangzhou también ha sido acusada por Estados Unidos y sus competidores estadounidenses de conducta inapropiada e ilegal.

El jueves, la Casa Blanca alegó que entidades chinas estaban llevando a cabo "campañas de extracción a escala industrial para robar IA estadounidense".

Pekín rechazó lo que calificó de "acusaciones infundadas", añadiendo que China "otorga gran importancia a la protección de los derechos de propiedad intelectual".