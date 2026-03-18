Gobierno cierra embajada en Cuba y pide retiro de personal diplomático en Costa Rica

El Gobierno de la República comunicó el cierre de la Embajada de Costa Rica en Cuba y pidió a ese país el retiro inmediato de su personal diplomático, más no de los funcionarios consulares.

La determinación fue comunicada la tarde de este miércoles, aunque desde hacía mes y medio que la representación nacional había abandonado la isla.

El anuncio de la decisión se da en momentos en los que Estados Unidos —del que la administración del mandatario Rodrigo Chaves es un aliado cercano— ejerce presión sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel para que se permitan reformas de libre mercado.﻿

"Esta medida responde a la profunda preocupación del país por el deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos en la isla, así como por el incremento de actos de represión contra ciudadanos, activistas y opositores que ejercen legítimamente su derecho a expresarse y participar en la vida pública. "En los últimos meses se ha observado un agravamiento significativo en las restricciones a las libertades fundamentales, incluyendo limitaciones a la libertad de expresión, de asociación y manifestación pacífica", explicó el canciller Arnoldo André.

De igual forma, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) señaló que existen múltiples reportes de organizaciones y testimonios de ciudadanos sobre la persistencia de hostigamentos y formas de presión contra los críticos del régimen del presidente Miguel Díaz-Canel.

Añadió un "progresivo deterioro" de las condiciones de vida de los cubanos, producto de la escasez de bienes escenciales y las dificultades en el acceso de alimentos, medicamentos y servicios básicos, entre otros.

"El cierre de la embajada constituye una señal firme de preocupación y una invitación a que se produzcan cambios significativos que permitan reestablecer las condiciones necesarias para un eventual reestablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas. En el marco de esta decisión, se ha solicitado al Gobierno de Cuba proceder de manera recíproca al retiro de su personal diplomático acreditado en nuestro país y mantener únicamente su representación consular para atender a los ciudadanos cubanos residentes en Costa Rica", agregó el jerarca.

André sostuvo que la gestión se hizo en concordancia con las prácticas internacionales que rigen las relaciones entre estados.

El canciller enfatizó en que Costa Rica observará atentamente cómo evolucionará la situación en la isla.

"A hoy, el Gobierno de Costa Rica no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba en vista del maltrato, la represión, las condiciones indignas en las que tienen a los habitantes de esa isla hermosa. No reconocemos la legitimidad de ese Gobierno", indicó por su parte el gobernante.



Chaves —cercano al presidente estadounidense Donald Trump— criticó cómo el régimen de Díaz-Canel ha "paracitado" de otros países, como Rusia y Venezuela, al tiempo que insistió en un fracaso del modelo comunista en la isla.

El mandatario afirmó que la determinación fue previamente consultada a su sucesora, Laura Fernández, quien manifestó su aprobación y externó su compromiso con mantener la línea para "limpiar el hemisferio de comunistas".

Apenas el 7 de marzo anterior, el presidente actual y su futura mandataria asistieron a una cumbre de Trump, junto a 12 jefes de Estado latinoamericanos de derecha.