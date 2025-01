EE. UU. prohíbe vehículos conectados que incluyan tecnología china o rusa

El gobierno estadounidense anunció este martes la prohibición de venta en Estados Unidos de vehículos conectados que integren tecnología china o rusa, tanto componentes como software, por considerarlos un riesgo para la seguridad nacional.



El Departamento de Comercio lanzó a fin de setiembre una investigación pública sobre este asunto, que acaba de concluir con la publicación de nuevas reglas que apuntan a "proteger la cadena de suministro de vehículos conectados de amenazas externas".



La prohibición será progresiva y comenzará en 2027 para el software y en 2029 para los equipamientos, precisó el departamento.



Actualmente, ningún auto conectado chino se vende en Estados Unidos, pero BYD vende autobuses en California que no estarán incluidos dentro de la prohibición.



Algunos fabricantes occidentales como Volvo, un grupo sueco controlado por la china Geely, así como Polestar, Buick (de GM) y Lincoln (filial de Ford), venden vehículos de origen chino en el mercado estadounidense.



Tesla produce en China vehículos eléctricos destinados a exportación.



"Los autos no son más simplemente acero sobre ruedas, son computadoras. Tienen cámaras, micrófonos, dispositivos GPS y otras tecnologías conectadas a internet", justificó la secretaria de Comercio saliente, Gina Raimondo.



"Con esta decisión, el Departamento de Comercio establece las reglas necesarias para proteger la vida privada de los estadounidenses y la seguridad nacional, al mantener lejos a nuestros adversarios y su capacidad de manipular estas tecnologías para acceder a informaciones sensibles", añadió.



Las nuevas reglas imponen a los fabricantes de autos no recurrir a ningún equipo o software de proveedores "que tengan un vínculo suficiente con China o Rusia".



El alcance de la medida llega hasta los vehículos particulares. El Departamento de Comercio estima que la cadena de suministro para buses y camiones es más compleja.



"Reglas específicas serán precisadas en el futuro cercano" para estos vehículos, destacó el comunicado.

El futuro de la industria

La asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Lael Brainaard, sostuvo que "China está tratando de dominar el futuro de la industria automovilística", pero los vehículos conectados que contienen software y hardware vinculados a potencias externas abren la puerta al mal uso de datos sensibles o de interferencia.



La electrónica está cada vez más presente en los vehículos modernos y la mayoría están conectados a internet mediante un sistema de navegación.



Los programas de asistencia al manejo y conducción autónoma refuerzan el riesgo de intervención exterior no deseada en el control de un automóvil en circulación.



A mediados de setiembre, Washington había anunciado que los autos eléctricos importados de China tendrían aranceles del 100% a partir del 27 de setiembre.



El lunes, Estados Unidos anunció nuevas reglas de exportación para los chips informáticos avanzados utilizados para Inteligencia Artificial (IA), en un nuevo esfuerzo del gobierno de Joe Biden para dificultar el acceso de China y otros rivales de Washington a estos componentes.



Las restricciones se suman a las anunciadas en 2023 sobre la exportación de ciertos chips de IA a China, un país al que Estados Unidos ve como un competidor estratégico en el campo de los semiconductores avanzados.



China declaró que las nuevas restricciones impuestas por Washington en materia de microchips son una "violación flagrante" de las reglas del comercio internacional.