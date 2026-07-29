EE. UU. prohíbe importación de robots humanoides fabricados en el exterior
Por motivos de seguridad nacional, el Gobierno de Donald Trump ha prohibido importar robots humanoides y cuadrúpedos fabricados en otros países.
La mayoría de los robots humanoides vendidos en Estados Unidos se fabrican en el extranjero, especialmente en China.
La decisión de EE. UU. de prohibir su importación fue tomada a partir de las conclusiones de un grupo de trabajo creado por la Casa Blanca. Este organismo determinó que estos robots fabricados en el extranjero podrían amenazar infraestructuras críticas y "la seguridad y protección" de los residentes de Estados Unidos.
El grupo de trabajo citó entre otros ejemplos, el caso del programador francés Sammy Azdoufal, que informó haber accedido accidentalmente a los datos de miles de aspiradoras robóticas fabricadas por la empresa china DJI. A pesar de la prohibición, es posible que el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional concedar exenciones.
Solo afecta a modelos nuevos
Un comunicado explica que los "dispositivos robóticos avanzados", término que engloba a los "robots móviles" que imitan la forma en que caminan los seres humanos y los animales, han sido incorporados a la lista de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Esta lista ya incluía a ciertos tipos de drones, así como a las empresas chinas Huawei y China Telecom.
La FCC también incluye en la lista a los inversores de corriente fabricados en el extranjero, dispositivos que, entre otras funciones, convierten la corriente continua de baterías o paneles solares en corriente alterna estándar, que puede ser utilizada por la red eléctrica. La decisión, anunciada el martes 28 de julio de 2026, solo afectará a los nuevos modelos y no a aquellos que ya han sido vendidos o autorizados en Estados Unidos.
"Frenar a las empresas chinas"
China no tardó en reaccionar y acusó el miércoles a Estados Unidos de buscar "frenar" a sus empresas con estas prohibiciones. "China siempre ha denunciado firmemente la tendencia de Estados Unidos a invocar de forma abusiva la seguridad nacional para frenar a las empresas chinas", reaccionó Mao Ning, vocero del Ministerio de Exteriores chino.
"El proteccionismo no mejora en absoluto la competitividad estadounidense; solo perjudica los intereses de las empresas y los consumidores estadounidenses", remarcó en su habitual conferencia de prensa.