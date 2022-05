EE. UU. limita el uso de la vacuna anticovid de J&J

Estados Unidos dijo el jueves que solo los adultos que "tengan preocupaciones personales" sobre las vacunas de ARN mensajero, problemas de acceso o razones médicas para rechazarlas ahora pueden recibir la vacuna contra el covid de Johnson & Johnson, relacionada con una inusual y potencialmente peligrosa coagulación.



La vacuna, que es de dosis única, protege menos que las desarrolladas por Pfizer y Moderna, y en diciembre los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejaron al público abstenerse de usarla.



La decisión del jueves de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) se basa en esa recomendación al limitar la autorización de uso de emergencia de la vacuna J&J.



"La acción de hoy demuestra la solidez de nuestros sistemas de vigilancia de seguridad y nuestro compromiso de garantizar que la ciencia y los datos guíen nuestras decisiones", dijo Peter Marks, científico de la FDA, en un comunicado.



El 18 de marzo se habían informado 60 casos, y 9 muertes, por trombosis con síndrome de trombocitopenia (STT, por sus siglas en inglés), que produce coágulos de sangre inusuales y potencialmente mortales con niveles bajos de plaquetas en la sangre.



Los síntomas comienzan aproximadamente una o dos semanas después del pinchazo y ocurre con mayor frecuencia en mujeres premenopáusicas.



Las preocupaciones sobre la vacuna han provocado que solo se hayan administrado 18,7 millones de dosis en Estados Unidos, cerca del 3,2% del total nacional de 577 millones.



Sin embargo, la FDA no la desautorizó por completo, y Marks reconoció el impacto que podría tener una prohibición en el uso global de la vacuna.



Aunque los casos raros de inflamación del corazón en hombres adolescentes y hombres jóvenes son generalmente transitorios y la mayoría de afectados se recupera por completo, los grupos antivacunas también han planteado objeciones más generales contra las vacunas de ARNm y vinculadas a teorías de conspiración.



Aunque ese tipo de reservas no se basan en evidencia, la exención para usar la inyección de J&J sí se extiende a quienes "tienen preocupaciones personales sobre recibir vacunas de ARNm y que de otra forma no recibirían la vacuna contra el covid-19", dice el comunicado de la FDA.