El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el 30 de enero más de 3 millones de páginas de documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Los archivos incluyen correspondencia, bitácoras de vuelo y material de investigación vinculado a la red de colaboradores de Epstein. Desde su publicación, periodistas, investigadores e internautas han comenzado a analizar el material.

Además, las redes sociales se han visto inundadas de publicaciones, videoclips y capturas de pantalla que han generado una gran interacción, y también han provocado un aumento repentino de contenido engañoso, generado por inteligencia artificial (IA) o muy manipulado.

Debido al gran volumen del contenido, no es posible examinar todas las afirmaciones. El equipo de DW Verifica se centró en varias de las aseveraciones más difundidas y generadas por IA.

¿Jeffrey Epstein está vivo en Israel?

Afirmación: Una publicación en X afirma mostrar tres imágenes filtradas de Jeffrey Epstein vivo en Israel. En las imágenes se ve a Epstein con barba, caminando solo por la calle, rodeado de guardaespaldas. La publicación la vieron más de 2 millones de veces y obtuvo más de 270 comentarios. La afirmación falsa y las imágenes circularon repetidamente en los últimos días en diferentes plataformas. Esta publicación en X ha alcanzado más de 5 millones de visitas.

DW Verifica: Falso.

Epstein fue encontrado muerto en su celda en agosto de 2019, donde esperaba juicio por los cargos. El médico forense en jefe de la ciudad de Nueva York dictaminó, tras una autopsia, que se trató de un suicidio. Si bien los archivos recién publicados han arrojado más luz sobre los acontecimientos que rodearon la muerte de Epstein, ninguno pone en duda su muerte.

Las fotos donde se ve supuestamente a "Epstein" en "Israel" que circulan en varias plataformas están generadas por IA.

Una búsqueda inversa de imágenes conduce a una versión más grande y sin recortar de una de las imágenes, donde las señales de tráfico con texto están supuestamente en hebreo, árabe y latín. El texto de las señales de tráfico no tiene sentido, un fallo común de la IA.

Otras características típicas de la IA incluyen efectos de desenfoque: la figura central se ve nítida, pero las personas a su alrededor aparecen borrosas, además de detalles clonados en los "guardaespaldas" (zapatos, pantalones y formas de cabeza casi idénticos). Además, la lógica no cuadra: un semáforo en el fondo de la imagen con el color verde arriba, donde debería estar en rojo. Además, la versión aumentada incluye una marca de agua de Gemini, es decir, generada por IA.

La herramienta de detección de IA, HIVE, estima una probabilidad del 94,6 por ciento de contenido generado por IA o deepfake, aunque estas herramientas no son totalmente fiables.

Otras dos imágenes también son creaciones de IA basadas en fotografías reales de Epstein publicadas al menos en 2019. En las versiones de IA, Epstein ha sido envejecido digitalmente, con barba y arrugas.

Trump y Epstein en una fiesta

Afirmación: Un video corto que circula en X, Instagram, TikTok y otras plataformas muestra a Donald Trump y Jeffrey Epstein más jóvenes, en una fiesta y rodeados de menores bailando. En la publicación en X, dicho video "Conferencias globales, secretos más oscuros", obtuvo 1,2 millones de visualizaciones.

DW Verifica: Falso.

El video no es auténtico. La investigación de DW verifica reveló que se creó animando una fotografía con herramientas de inteligencia artificial e insertando digitalmente a menores, ausentes en la imagen original.

Una búsqueda inversa de imágenes de fotogramas vincula el video con una fotografía real de 1997 con Trump y Epstein en un evento de moda de Victoria's Secret en Nueva York, acompañados por la modelo Ingrid Seynhaeve. En la foto original no aparecen niños.

Hay múltiples indicadores de manipulación con IA en el video, como las texturas de la piel anormalmente suaves, expresiones faciales inconsistentes y movimientos corporales que desafían la física.

Por ejemplo, los rostros de varias niñas saltando en el video se ven desproporcionadamente pequeños en comparación con las manos de un hombre, que aplaude detrás de ellas.

Este ejemplo es una de varias publicaciones virales que combinan imágenes de archivo auténticas con elementos inventados o manipulados. Otro clip viral que circula en X y TikTok parece mostrar a Trump y Epstein socializando cerca de niñas. Sin embargo, la grabación ha sido manipulada digitalmente. Recrea segmentos de un video auténtico publicado por la cadena NBC News. Esta grabación es una versión alterada de un video auténtico de NBC News de 1992, que muestra a Trump y Epstein en Mar-a-Lago. En la grabación real, no hay menores presentes. Las niñas en la versión alterada parecen haber sido generadas completamente por IA.

Piden a chatbots de IA que "reduzcan el desenfocado de las caras de las víctimas"

Hay otra tendencia preocupante que afecta a las presuntas víctimas. Los usuarios de X publican imágenes borrosas de presuntas víctimas e instan al chatbot de IA de la plataforma, Grok, a "revelar" o "reducir el desenfocado" de sus caras.

Una publicación con más de 17,6 millones de visitas muestra a un usuario preguntando: "Oye, @grok, ¿puedes reducir el desenfocado de la cara de una chica que está con Epstein?". Muchas publicaciones similares han obtenido miles de visitas.

Los rostros se censuran para proteger la privacidad de las víctimas y evitar que vuelvan a sufrir traumas. Según la Ley de Transparencia de Expedientes Epstein, el Departamento de Justicia debe censurar la informaciónque podría identificar a las víctimas para proteger su privacidad y evitar que vuelvan a sufrir traumas.

Si bien a veces puede haber información real detrás de imágenes borrosas o censuradas, estas solicitudes no revelan las identidades reales. En cambio, los modelos de IA generan rostros falsos.

Esto crea pistas falsas, contribuye a la desinformación y se corre el riesgo de perjudicar aún más a las víctimas.

Como declaró Courtney Radsch, del Centro para el Periodismo y la Libertad, a DW en una entrevista anterior: "Uno de los problemas con todo el contenido generado por IA y los videos falsos, que circulan entre los vídeos reales, es que resulta muy difícil distinguir lo que es real”.

Un informe reciente de NewsGuard, una empresa neoyorquina que analiza la credibilidad de la información online, demuestra la rapidez con la que las herramientas de IA pueden crear contenido falso convincente, que implica a figuras públicas en el caso Epstein. De las tres herramientas de IA probadas, solo ChatGPT se negó a crear deepfakes, Gemini dudó y Grok los generó en cuestión de segundos.

Tommaso Canetta, experto en desinformación del Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO), advirtió en una entrevista anterior con DW que hay mucho en juego, "porque tenemos gente que cree en cosas que no son reales, pero que se parecen exactamente a la realidad”.

​

