Cuba sufre nuevo apagón general, el segundo en cinco días

Cuba sufrió este viernes otro apagón generalizado, el segundo en los últimos cinco días en la isla, sumida en una grave crisis energética agudizada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.



La estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) indicó en X que la "desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional" se produjo a las 16:30 hora local (20:30 GMT).



Se trata del cuarto apagón generalizado en menos de seis meses y el noveno desde finales de 2024. El más reciente ocurrió el lunes por una fluctuación de voltaje combinada con una baja producción de electricidad. La UNE no logró restablecer totalmente el sistema hasta el miércoles.



Sus directivos explicaron entonces que la baja disponibilidad de combustible, debido al bloqueo petrolero que Washington impone a la isla desde enero, complicó el proceso de reactivación del sistema tras la desconexión.



"El colapso ocurrió en medio de una situación energética crítica que ya mantenía al país con severas afectaciones", señaló el diario Granma, del gobernante Partido Comunista (PCC, único).



El periódico subrayó que "desde el primer momento, se activaron todos los protocolos de contingencia para priorizar el restablecimiento del servicio en los centros vitales del país".



- "Vivir al día" -

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, atribuyó el lunes la situación a la política de sanciones de Estados Unidos contra la isla y acusó a Washington de buscar "provocar un estallido social por asfixia". Además, calificó de "genocida" el bloqueo energético estadounidense.



"El apagón imposibilita que puedas tener una vida normal, te crea inestabilidad en el estado de ánimo, y te obliga a vivir al día", declaró a la AFP Idania López, una jubilada de 71 años. "Provoca en las personas una sensación de no vida", apuntó.



La producción de electricidad del país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas de las cuales llevan más de 40 años en explotación y sufren averías frecuentes o deben parar para mantenimiento, así como de una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado.



La principal planta generadora del país, la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en el occidente de Cuba, permanece fuera de servicio por reparaciones. Desde comienzos de año ha sido paralizada en más de quince ocasiones debido a fallas sucesivas.



Esta situación ha provocado apagones continuos que ya superan las 30 horas consecutivas en La Habana y se prolongan durante varios días en algunas provincias, pese al amplio programa de construcción de parques solares iniciado hace dos años.



Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se han deteriorado desde comienzos de año, especialmente tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado del gobierno cubano.



Además del bloqueo petrolero vigente desde enero, Washington ha impuesto nuevas sanciones contra empresas y dirigentes cubanos.



Donald Trump considera que la isla, situada a unos 150 kilómetros de las costas de Florida, representa "una amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha advertido en varias ocasiones que podría "tomar el control".



Pese a las tensiones, Washington y La Habana mantienen conversaciones. A finales de junio, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, reconoció que no se había logrado "ningún progreso" en las negociaciones en curso.

