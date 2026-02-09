Cuba informa a aerolíneas de falta de queroseno a partir de este lunes a medianoche

Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país de que el suministro de queroseno quedará suspendido durante un mes a partir del lunes a medianoche debido a la crisis energética, anunció el domingo a la AFP un ejecutivo de una compañía europea.



"La aviación civil cubana ha notificado a todas las compañías que ya no habría suministro de JetFuel, el combustible de aviación, a partir del martes 10 de febrero a las 00H00" hora local, indicó bajo condición de anonimato el ejecutivo de una aerolínea europea, que habló en francés.



Este último precisó que, por ahora, la medida se anuncia por un período de un mes y que obligará a las compañías que operan vuelos de largo recorrido a efectuar una "escala técnica" en los vuelos de regreso para asegurar su abastecimiento de queroseno.



Los vuelos regionales deberían poder continuar sus conexiones con normalidad, precisó la fuente.



La compañía Air France en La Habana indicó a la AFP que mantiene su ruta con una escala técnica prevista en otro país del Caribe.



Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.



El gobierno cubano anunció el viernes una batería de medidas de emergencia, entre ellas la semana laboral de cuatro días y el teletrabajo en las administraciones y empresas estatales, así como restricciones en la venta de combustible, para hacer frente a la crisis energética.



También se anunció una reducción de los servicios de autobuses y trenes entre provincias, así como el cierre de determinados establecimientos turísticos.



En el ámbito educativo, las jornadas de clases serán más cortas y las universidades funcionarán en modalidad semipresencial. Estas medidas deben permitir ahorrar combustible para favorecer "la producción de alimentos y la producción de electricidad" y posibilitar "la salvaguarda de las actividades fundamentales que generan divisas", declaró el vice primer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, en la televisión estatal.



Tras haber cortado los envíos desde Venezuela a raíz de la captura de Maduro a comienzos de enero, Donald Trump firmó la semana pasada un decreto que indica que Estados Unidos podría imponer aranceles a los países que venden petróleo a La Habana.



Asimismo, Trump aseguró que México dejará de suministrar petróleo a Cuba como lo ha hecho desde 2023.



Para justificar su política, Washington invoca una "amenaza excepcional" que, según afirma, representa Cuba. La isla dice que Trump los quiere "asfixiar".

