Costa Rica cierra su embajada en Cuba

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario Rodrigo Chaves y su canciller, Arnoldo André, informaron sobre el cierre de la embajada de Costa Rica en Cuba, así como del planteamiento de una solicitud de retiro del personal diplomático que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel tiene en suelo nacional.

La decisión se da en momentos en los que Estados Unidos —del que la administración del mandatario Rodrigo Chaves es un aliado cercano— ejerce presión sobre el régimen cubano para que se permitan reformas de libre mercado.

"Esta medida responde a la profunda preocupación del país por el deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos en la isla, así como por el incremento de actos de represión contra ciudadanos, activistas y opositores que ejercen legítimamente su derecho a expresarse y participar en la vida pública. "En los últimos meses se ha observado un agravamiento significativo en las restricciones a las libertades fundamentales, incluyendo limitaciones a la libertad de expresión, de asociación y manifestación pacífica", explicó el canciller Arnoldo André.

De igual forma, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) señaló que existen múltiples reportes de organizaciones y testimonios de ciudadanos sobre la persistencia de hostigamentos y formas de presión contra los críticos del régimen.

Añadió un "progresivo deterioro" de las condiciones de vida de los cubanos, producto de la escasez de bienes esenciales y las dificultades en el acceso de alimentos, medicamentos y servicios básicos, entre otros.

"El cierre de la embajada constituye una señal firme de preocupación y una invitación a que se produzcan cambios significativos que permitan reestablecer las condiciones necesarias para un eventual reestablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas. En el marco de esta decisión, se ha solicitado al Gobierno de Cuba proceder de manera recíproca al retiro de su personal diplomático acreditado en nuestro país y mantener únicamente su representación consular para atender a los ciudadanos cubanos residentes en Costa Rica", agregó el jerarca.

André sostuvo que la gestión se hizo en concordancia con las prácticas internacionales que rigen las relaciones entre estados.

El canciller enfatizó en que Costa Rica observará atentamente cómo evolucionará la situación en la isla.

"A este momento, Costa Rica y el régimen comunista cubano no tienen relaciones diplomáticas. Por cortesía le estamos dando a los funcionarios del Gobierno cubano hasta el fin de mes para que puedan volver a su patria o a cualquier otro destino. Sí creemos que sería útil que el Gobierno cubano deje en Costa Rica un cuerpo consular para ayudar a los 10.000 cubanos que tenemos aquí, muchos en condición de refugio, porque tuvieron que salir huyendo de ahí para sobrevivir. Esa es la realidad de las cosas", indicó por su parte el gobernante.



Chaves —cercano al presidente estadounidense Donald Trump— criticó cómo el régimen de Díaz-Canel ha "paracitado" de otros países, como Rusia y Venezuela, al tiempo que insistió en un fracaso del modelo comunista en la isla.

El mandatario afirmó que la determinación fue previamente consultada a su sucesora, Laura Fernández, quien manifestó su aprobación y externó su compromiso con mantener la línea para "limpiar el hemisferio de comunistas".

Apenas el 7 de marzo anterior, el presidente actual y su futura mandataria asistieron a una cumbre de Trump, junto a 12 jefes de Estado latinoamericanos de derecha.