Corporación Norwegian pedirá pruebas de vacuna al reiniciar cruceros en EE.UU.

La línea de cruceros Norwegian, con sede en Miami, informó este lunes que pedirá una prueba de vacunación a todos los pasajeros y la tripulación para poder atracar en puertos de Estados Unidos, a pesar de que el gobernador de Florida prohibió que se exija esta documentación.



"Con la obligatoriedad de las vacunas y los estrictos protocolos de salud y seguridad implementados, creemos que podemos brindar una experiencia vacacional segura y saludable", dijo Frank Del Rio, presidente de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., en un comunicado.



Norwegian, que junto a Carnival y Royal Caribbean es una de las tres mayores líneas de cruceros del mundo, es la primera de ellas que anuncia esta medida en la esperanza de que las autoridades federales estadounidenses autoricen sus cruceros este verano boreal.



De su lado, Royal Caribbean anunció en marzo pasado que pediría pruebas de vacunación a los tripulantes y los pasajeros mayores de 18 años y que espera retomar algunas rutas del Caribe en junio.



Los cruceros fueron suspendidos el 14 de marzo de 2020 cuando los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una "orden de no navegar" para evitar la propagación del covid-19, aunque numerosos barcos ya tenían brotes mortales a bordo.



Algunos cruceros reiniciaron la navegación en Europa y otras regiones el año pasado, pero la prohibición en Estados Unidos sigue vigente.



La corporación Norwegian, que opera Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises, detalló que envió este lunes una carta a los CDC detallando su plan para recomenzar las operaciones.



La empresa "comparte la opinión de los CDC de que las vacunas son el vehículo gracias al cual los estadounidenses recuperarán su vida cotidiana", dijo Del Rio.



En una "Orden de navegación condicional" de octubre y actualizada en abril, los CDC exponen una hoja de ruta para que los cruceros que operan en aguas estadounidenses reinicien la navegación. Entre otras cosas, recomiendan la vacunación de pasajeros y tripulantes.



Al requerir pruebas de vacunación a todos los pasajeros y la tripulación, Norwegian indicó que espera que los CDC autoricen la navegación de sus cruceros desde puertos de Estados Unidos a partir del 4 de julio.



En tanto el gobernador de Florida, Ron DeSantis, prohibió el viernes pasado el uso de los llamados "pasaportes de vacunas" en este estado.



También impidió a las empresas privadas que exijan a sus clientes ningún tipo de documento que certifique su vacunación, o de lo contrario les serán retirados contratos o fondos estatales.



"Esperamos trabajar con el gobernador DeSantis para reiniciar nuestras operaciones desde los puertos de Florida", dijo al respecto un portador de Norwegian a la AFP.





Lea también Deutsche Welle Turquía arresta a almirantes retirados tras una carta abierta crítica De los más de cien firmantes de una carta de criticaba el proyecto "Canal Estambul", diez han sido detenidos y a otros cuatro, debido a su avanzada edad, se les pidió que comparecieran ante la policía.