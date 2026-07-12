Conductor atropella y mata a seis personas en feria en Chile

Al menos seis personas murieron y otras siete resultaron heridas este domingo al ser atropelladas por un vehículo en una feria en Viña del Mar, informó la policía chilena.

El conductor, por causas que se investigan, "habría perdido el control" y atropelló a personas al costado de la feria de Caupolicán, dijo el coronel de Carabineros Jorge Guaita, de la Prefectura de Viña del Mar, unos 120 km al oeste de Santiago.

El conductor fue detenido y sería sometido a un examen de alcoholemia, según la policía.

"Son seis personas fallecidas en estos momentos. Y tenemos siete personas lesionadas, ninguna en riesgo vital, afortunadamente", precisó Guaita en un mensaje de Carabineros enviado a AFP.

Los primeros testimonios recogidos por la policía afirman que el vehículo circulaba en exceso de velocidad por una vía junto a la feria.

Las autoridades no confirmaron de inmediato si los fallecidos eran feriantes o transeúntes.