"Con la gracia de Dios": Biden firma la pared de su primer hogar

A Joe Biden le gusta hablar sobre su infancia en la localidad industrial de Scranton, Pensilvania, y en ocasión de las elecciones en Estados Unidos este martes, el aspirante demócrata regresó a su primer hogar y estampó su nombre en la pared para atraer la buena suerte.

"De esta Casa a la Casa Blanca con la Gracia de Dios", escribió Biden con bolígrafo negro en una pared de la sala, detrás de un cuadro, plasmando su nombre y agregando la fecha "11-3-2020".

"De su pluma a los oídos de Dios", escribió un usuario de Twitter bajo una fotografía de la pared firmada que tomó un reportero que viajaba con Biden, que recorre Pensilvania en busca de votos hasta el último minuto.

Ya había hecho algo similar durante las primarias de 2008, cuando firmó la pared de un dormitorio de la casa en su truncada segunda carrera por la presidencia, aunque terminó siendo compañero de fórmula de Barack Obama.

Regresar a su primer hogar se ha convertido en una especie de tradición para el candidato de 77 años, quien durante más de tres décadas fue senador por el vecino estado de Delaware, a donde su familia se mudó cuando tenía 10 años.

"Vamos a casa", dijo Biden, acompañado de dos de sus nietas, al aterrizar en Scranton para realizar uno de sus últimos gestos de una campaña presidencial de 18 meses.

