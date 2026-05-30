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Arsenal está a 45 minutos de cumplir el sueño: su primera Champions
Al medio tiempo, los Gunners triunfan 1-0 ante el PSG.
El Arsenal está a 45 minutos de cumplir el sueño: su primera Champions League.
Los Gunners se fueron al descanso con la ventaja 1-0 ante el PSG en el Puskas Arena, en Budapest, Hungría.
El único gol del juego fue por medio de Kai Havertz, a penas a los cinco minutos del juego.
Kai Havertz! What a start by Gooners— Goals Xtra (@GoalsXtra) May 30, 2026
🇫🇷 Paris Saint-Germain 0-1 Arsenal 🏴pic.twitter.com/fsWg99LiTo
Esa anotación cambió todo. En una final que pintaba cerrada en la previa o, incluso, con un poco de ventaja para el PSG, en el campo la historia ha estado muy pareja.
El equipo dirigido por Mikel Arteta no sufrió en el primer tiempo, el de Luis Enrique sintió la presión del rival solo al inicio con el tanto del cuadro inglés.
El ambiente de ambas aficiones en el estadio se ha hecho sentir... típico de una gran final de Champions.
En la cancha, los campeones de la Premier intentan soportar la presión de los monarcas de la Ligue 1. A ver... tras el gol, no ha existido una opción realmente clara para cualquiera de los dos equipos. Los parisinos tienen el balón, intentan avanzar, pero en tres cuartos de chancha, el cuadro de Arteta está con un buen bloque defensivo.
Aún restan 45 minutos, en el fútbol todo puede pasar y más cuando se enfrentan dos grandes equipos como Arsenal y PSG. ¿Podrán los Gunners soportar la presión o, por el contrario, el PSG logrará remontar? De eso nos enteraremos tras la segunda parte.
¿Quién ganará la final de la Champions, según la Inteligencia Artificial?
¿Quién ganará la final de la Champions League según la Inteligencia Artificial? Le hicimos esta pregunta a ChatGPT y esta fue su respuesta:
“Mi pronóstico: PSG 2–1 Arsenal, aunque es una final bastante equilibrada y no sería ninguna sorpresa que Arsenal levantara su primera Champions”, destacó ChatGPT.
Alineaciones: PSG y Arsenal definen a sus titulares para final de Champions
PSG y Arsenal dieron a conocer sus alineaciones para la final de la Champions League.
El juego será a las 10 a. m. en el Puskás Aréna en Budapest, Hungría