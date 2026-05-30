El Arsenal está a 45 minutos de cumplir el sueño: su primera Champions League.

Los Gunners se fueron al descanso con la ventaja 1-0 ante el PSG en el Puskas Arena, en Budapest, Hungría.

El único gol del juego fue por medio de Kai Havertz, a penas a los cinco minutos del juego.

Kai Havertz! What a start by Gooners



🇫🇷 Paris Saint-Germain 0-1 Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿pic.twitter.com/fsWg99LiTo — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 30, 2026

Esa anotación cambió todo. En una final que pintaba cerrada en la previa o, incluso, con un poco de ventaja para el PSG, en el campo la historia ha estado muy pareja.

El equipo dirigido por Mikel Arteta no sufrió en el primer tiempo, el de Luis Enrique sintió la presión del rival solo al inicio con el tanto del cuadro inglés.

El ambiente de ambas aficiones en el estadio se ha hecho sentir... típico de una gran final de Champions.

En la cancha, los campeones de la Premier intentan soportar la presión de los monarcas de la Ligue 1. A ver... tras el gol, no ha existido una opción realmente clara para cualquiera de los dos equipos. Los parisinos tienen el balón, intentan avanzar, pero en tres cuartos de chancha, el cuadro de Arteta está con un buen bloque defensivo.

Aún restan 45 minutos, en el fútbol todo puede pasar y más cuando se enfrentan dos grandes equipos como Arsenal y PSG. ¿Podrán los Gunners soportar la presión o, por el contrario, el PSG logrará remontar? De eso nos enteraremos tras la segunda parte.