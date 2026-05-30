¿Quién ganará la final de la Champions, según la Inteligencia Artificial?

¿Quién ganará la final de la Champions League según la Inteligencia Artificial? Le hicimos esta pregunta a ChatGPT y esta fue su respuesta:

“Mi pronóstico: PSG 2–1 Arsenal, aunque es una final bastante equilibrada y no sería ninguna sorpresa que Arsenal levantara su primera Champions”, destacó ChatGPT.

Incluso, en el análisis para brindar un resultado indico que el PSG era el favorito, según diversos modelos estadísticos.

“Muchos modelos estadísticos, casas de apuestas y análisis previos coinciden en darle entre un 53% y un 57% de probabilidad de ganar”, añadió.

Por último, dentro de sus razones para ese resultado están:

PSG llega como campeón defensor y con una plantilla muy consolidada bajo Luis Enrique.

Su recorrido hasta la final fue considerado más exigente, eliminando a varios candidatos al título.

Jugadores como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Vitinha llegan en gran forma.

Eso sí, el Arsenal tiene argumentos muy fuertes:

Acaba de conquistar la liga inglesa y vive una de las mejores temporadas de su historia reciente.

Su presión alta y el nivel de jugadores como Declan Rice, Bukayo Saka y Martin Ødegaard pueden complicar mucho al PSG. ​



