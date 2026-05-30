Internacional
Alineaciones: PSG y Arsenal definen a sus titulares para final de Champions
El partido será a las 10 a. m. en Budapest, Hungría.
PSG y Arsenal dieron a conocer sus alineaciones para la final de la Champions League.
El juego será a las 10 a. m. en el Puskás Aréna en Budapest, Hungría
El Paris Saint-Germain F.C. llega a esta final como el actual campeón de la competición.
En el historial, los parisinos solo han levantado La Orejona en una oportunidad, conquistada en la temporada 2024-25 tras vencer al Inter de Milán en la final.
Por su parte, el Arsenal F.C. nunca ha ganado la Champions. En su historia, solo ha disputado una final, en la temporada 2005-06, pero perdió 2-1 ante el Barcelona.