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Alineaciones: PSG y Arsenal definen a sus titulares para final de Champions

El partido será a las 10 a. m. en Budapest, Hungría.

Trofeo de la Champions. AFP
Trofeo de la Champions. AFP
Por Daniel Jiménez 30 de mayo de 2026, 9:10 AM

PSG y Arsenal dieron a conocer sus alineaciones para la final de la Champions League.

El juego será a las 10 a. m. en el Puskás Aréna en Budapest, Hungría

El Paris Saint-Germain F.C. llega a esta final como el actual campeón de la competición. 

En el historial, los parisinos solo han levantado La Orejona en una oportunidad, conquistada en la temporada 2024-25 tras vencer al Inter de Milán en la final.

Por su parte, el Arsenal F.C. nunca ha ganado la Champions. En su historia, solo ha disputado una final, en la temporada 2005-06, pero perdió 2-1 ante el Barcelona.

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