Verde en casa: plantas que renuevan cualquier espacio

Las plantas de interior se han convertido en aliadas perfectas para transformar los espacios del hogar sin necesidad de mucha imversión. Además de aportar frescura y color, muchas especies ayudan a crear ambientes más acogedores y agradables.

Actualmente, algunas variedades están marcando tendencia por su resistencia, facilidad de cuidado y valor decorativo, lo que las convierte en opciones ideales incluso para quienes no tienen experiencia en jardinería (ver video adjunto).

En Buen Día le mostramos cuáles son esas plantas que están destacando y cómo pueden ayudarle a renovar sus espacios con un toque natural que favorece la armonía dentro de su casa.​

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.