Plantas, musgo y relajación: el auge de las kokedamas en los hogares

Si busca una forma diferente y relajante de decorar su hogar, las kokedamas pueden ser una excelente opción. Esta técnica japonesa consiste en crear esferas de musgo y sustrato donde crecen distintas plantas, logrando un efecto natural y elegante.

Además de decorar interiores, muchas personas encuentran en esta actividad una experiencia terapéutica y antiestrés, ya que trabajar con plantas favorece la relajación y la conexión con la naturaleza.

Las kokedamas pueden elaborarse con helechos, pothos y otras plantas resistentes de interior.

En Buen Día le mostramos cómo hacerlas paso a paso y qué cuidados necesitan para mantenerse saludables.



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