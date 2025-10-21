Estilo de Vida
Kokedamas: el arte japonés que convierte las plantas en piezas vivas de decoración
Le mostramos esta propuesta decorativa, ecológica y relajante para conectar con la naturaleza desde casa.
¿Se imagina tener una planta creciendo dentro de una bola de musgo? Aunque suene curioso, esta técnica milenaria japonesa, conocida como kokedama, ha conquistado hogares por su belleza natural y su sencillez.
En Buen Día, la experta Claudia Alvarado nos guio paso a paso para que usted mismo pueda crear su propia kokedama en casa. Solo necesita materiales sencillos, ganas de aprender y un espacio donde dejar florecer su creatividad.
Una alternativa decorativa y relajante, perfecta para conectar con la naturaleza desde su hogar (ver video adjunto en la portada).
