Kokedamas: el arte japonés que convierte las plantas en piezas vivas de decoración

Le mostramos esta propuesta decorativa, ecológica y relajante para conectar con la naturaleza desde casa.

Por Teletica.com Redacción 21 de octubre de 2025, 9:07 AM

¿Se imagina tener una planta creciendo dentro de una bola de musgo? Aunque suene curioso, esta técnica milenaria japonesa, conocida como kokedama, ha conquistado hogares por su belleza natural y su sencillez.

En Buen Día, la experta Claudia Alvarado nos guio paso a paso para que usted mismo pueda crear su propia kokedama en casa. Solo necesita materiales sencillos, ganas de aprender y un espacio donde dejar florecer su creatividad.

Una alternativa decorativa y relajante, perfecta para conectar con la naturaleza desde su hogar (ver video adjunto en la portada). 

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

