Huracanes, sismos y tormentas: ¿está preparado para proteger su vivienda?

Una tormenta tropical, un huracán o un terremoto pueden ocurrir sin previo aviso. En Costa Rica, donde estos fenómenos son cada vez más frecuentes e intensos, proteger su vivienda no debería ser una opción, sino una prioridad.



En esta entrevista, hablamos sobre seguros para desastres naturales y otras eventualidades que podrían afectar su patrimonio (ver video adjunto en la portada).



Jorge Corrales, experto en protección patrimonial del Instituto Nacional de Seguros (INS), explica cómo un seguro adecuado puede convertirse en el respaldo que su hogar necesita, no solo para reconstruir en caso de pérdidas, sino también para recuperar la tranquilidad emocional tras un evento devastador.



Según el especialista, existen coberturas personalizadas para viviendas, comercios, bienes materiales e incluso para alquileres. El primer paso es informarse y no subestimar los riesgos.



