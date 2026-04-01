Guía fácil para multiplicar las plantas y transformar su hogar

¿Le gustaría multiplicar sus plantas ornamentales sin gastar dinero adicional? Algunas especies como los helechos y los pothos pueden reproducirse de manera sencilla con técnicas caseras que usted puede aplicar fácilmente.

Además de ser un proceso económico, reproducir sus propias plantas le permite embellecer su hogar, renovar espacios y hasta compartir nuevos brotes con familiares o amistades (ver video adjunto).

Le mostramos el paso a paso para lograrlo con éxito, incluso si usted no tiene experiencia en jardinería.

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