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Ya van dos años: Las rachas más grandes de Saprissa sin ser campeón nacional
Rolando Fonseca: "La soberbia le pasó factura a Saprissa"
Saprissa fue el equipo con más jugadores mayores de 35 años en el Clausura 2026
Esta es la comparación de los experimentados del Monstruo en relación con todas las planillas del torneo.
Según dice la famosa frase: "En el fútbol no hay jóvenes ni viejos, hay buenos o malos". En el fútbol de Costa Rica hay veteranos que hacen gala de su calidad jornada a jornada.
¿Cómo estuvieron las planillas conformadas con jugadores de 35 años o más en el torneo que recién finalizó?
Este medio hizo un recuento y Saprissa es el club que tenía en planilla más jugadores de 36 años o más.
En la actual planilla se cuenta con Minor Álvarez (36 años), Kendall Waston (38 años), Óscar Duarte (36 años), Ricardo Blanco (37 años), Ariel Rodríguez (36 años), David Guzmán (36 años) y Mariano Torres (38 años).
"Son dos años de no ganar nada y dos años que vienen creciendo más dudas, el equipo se le hace más grande, hay varios jugadores que entran a la etapa de los 40 y el rendimiento que se necesita es diferente, hay que ver qué hay en el mercado", comentó el exfutbolista Rolando Fonseca en Telenoticias.
Por su parte, el exjugador Roger Flores indicó que cuando hay un proceso a medio o largo plazo, se deben tomar en cuenta todos estos temas.
"No hay mucha renovación, cuando hay proceso hay que ver esos detalles y ver los que van entrando en edad que vayan siendo sustituidos por jugadores del alto rendimiento o movimientos en planilla.
"Es normal en estos tiempos que el atleta de alto rendimiento dure más porque se prepara mejor, come mejor, tiene mejor salud, las tendencias dictan que ahora se retiran con más edad", destacó el capitán de Italia 90.
Flores fue más allá y destacó que si el Monstruo hubiera celebrado la 41 este semestre se diría que la experiencia colaboró con el cetro.
"Si Saprissa gana el título, hubiera sido diferente. El 90% hubiera pensado que por la experiencia ganó el título, pero lo de la edad lo veo normal siempre y cuando se planifique bien; yo me imagino que en Saprissa lo hacen bien, pero hay sequía", concluyó.
Jugadores de 35 años o más en Saprissa
Minor Álvarez (36 años)
Kendall Waston (38 años)
Óscar Duarte (36 años)
Ricardo Blanco (37 años)
Ariel Rodríguez (36 años)
David Guzmán (36 años)
Mariano Torres (38 años)
Jugadores de 35 años o más en Herediano
Danny Carvajal (37 años)
Marcel Hernández (36 años)
Jugadores de 35 años o más en Alajuelense
Celso Borges (37 años)
Jugadores de 35 años o más en Cartaginés
Johan Venegas (37 años) y ya no sigue en el equipos
Jugadores de 35 años o más en Liberia
Wylon Francis (35 años) y ya no sigue en el equipo
Jugadores de 35 años o más en Sporting FC
Giancarlo González (38 años)
Marco Ureña (36 años)
Leonel Moreira (36 años)
Cristopher Meneses (36 años)
Jugadores de 35 años o más en San Carlos
Jonathan McDonald (38 años)
Jeykell Venegas (38 años)
Allen Guevara (37 años)
Jugadores de 35 años o más en Puntarenas FC
Daniel Colindres (41 años)
Kenner Gutiérrez (36 años)
Jugadores de 35 años o más en Pérez Zeledón
Joaquín Aguirre (35 años)
Jugadores de 35 años o más en Guadalupe
Marvin Angulo (39 años)
Kevin Fajardo (36 años)
Brayan López (35 años)
Ya van dos años: Las rachas más grandes de Saprissa sin ser campeón nacional
El Deportivo Saprissa acumula dos años sin levantar el título de campeón nacional y estas son las rachas más largas en las que el Monstruo pasó sin ser monarca del balompié costarricense.
La racha más extensa fue entre 1982 y 1989 que fueron casi siete años; posteriormente entre Verano 2010 y Verano 2014 y en tercer lugar la que vive el club hoy que es entre Clausura 2024 y la actualidad.
Ya van cuatro torneos en que el equipo ha perdido finales ante sus rivales más enconados como Herediano y la Liga.
Rolando Fonseca: "La soberbia le pasó factura a Saprissa"
El exfutbolista y comentarista deportivo, Rolando Fonseca, brindó sus percepciones de la 32 del Herediano y la nueva final perdida del Saprissa.
Fonseca inició su intervención destacando la planificación del Team para levantar la estrella 32 en la historia y sobrepasar a Liga Deportiva Alajuelense en títulos nacionales.
"Se llama planificación, es cómo usted quiere ver a su equipo funcionando y ahí está el éxito que viene de parte de Jafet Soto y toda su gente", dijo Fonseca en el Análisis de la Jornada en Telenoticias.