Saprissa fue el equipo con más jugadores mayores de 35 años en el Clausura 2026

Según dice la famosa frase: "En el fútbol no hay jóvenes ni viejos, hay buenos o malos". En el fútbol de Costa Rica hay veteranos que hacen gala de su calidad jornada a jornada.

¿Cómo estuvieron las planillas conformadas con jugadores de 35 años o más en el torneo que recién finalizó?

Este medio hizo un recuento y Saprissa es el club que tenía en planilla más jugadores de 36 años o más.

En la actual planilla se cuenta con Minor Álvarez (36 años), Kendall Waston (38 años), Óscar Duarte (36 años), Ricardo Blanco (37 años), Ariel Rodríguez (36 años), David Guzmán (36 años) y Mariano Torres (38 años).



"Son dos años de no ganar nada y dos años que vienen creciendo más dudas, el equipo se le hace más grande, hay varios jugadores que entran a la etapa de los 40 y el rendimiento que se necesita es diferente, hay que ver qué hay en el mercado", comentó el exfutbolista Rolando Fonseca en Telenoticias.

Por su parte, el exjugador Roger Flores indicó que cuando hay un proceso a medio o largo plazo, se deben tomar en cuenta todos estos temas.

"No hay mucha renovación, cuando hay proceso hay que ver esos detalles y ver los que van entrando en edad que vayan siendo sustituidos por jugadores del alto rendimiento o movimientos en planilla.



"Es normal en estos tiempos que el atleta de alto rendimiento dure más porque se prepara mejor, come mejor, tiene mejor salud, las tendencias dictan que ahora se retiran con más edad", destacó el capitán de Italia 90.

Flores fue más allá y destacó que si el Monstruo hubiera celebrado la 41 este semestre se diría que la experiencia colaboró con el cetro.

"Si Saprissa gana el título, hubiera sido diferente. El 90% hubiera pensado que por la experiencia ganó el título, pero lo de la edad lo veo normal siempre y cuando se planifique bien; yo me imagino que en Saprissa lo hacen bien, pero hay sequía", concluyó.

Jugadores de 35 años o más en Saprissa

Minor Álvarez (36 años)

Kendall Waston (38 años)

Óscar Duarte (36 años)

Ricardo Blanco (37 años)



Ariel Rodríguez (36 años)



David Guzmán (36 años)

Mariano Torres (38 años)

Jugadores de 35 años o más en Herediano

Danny Carvajal (37 años)

Marcel Hernández (36 años)

Jugadores de 35 años o más en Alajuelense



Celso Borges (37 años)

Jugadores de 35 años o más en Cartaginés

Johan Venegas (37 años) y ya no sigue en el equipos

Jugadores de 35 años o más en Liberia

Wylon Francis (35 años) y ya no sigue en el equipo

Jugadores de 35 años o más en Sporting FC

Giancarlo González (38 años)

Marco Ureña (36 años)

Leonel Moreira (36 años)

Cristopher Meneses (36 años)

Jugadores de 35 años o más en San Carlos

Jonathan McDonald (38 años)

Jeykell Venegas (38 años)

Allen Guevara (37 años)

Jugadores de 35 años o más en Puntarenas FC

Daniel Colindres (41 años)

Kenner Gutiérrez (36 años)

Jugadores de 35 años o más en Pérez Zeledón

Joaquín Aguirre (35 años)

Jugadores de 35 años o más en Guadalupe

Marvin Angulo (39 años)

Kevin Fajardo (36 años)

Brayan López (35 años)