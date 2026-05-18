Ya van dos años: Las rachas más grandes de Saprissa sin ser campeón nacional

El Deportivo Saprissa acumula dos años sin levantar el título de campeón nacional y estas son las rachas más largas en las que el Monstruo pasó sin ser monarca del balompié costarricense.

La racha más extensa fue entre 1982 y 1989 que fueron casi siete años; posteriormente entre Verano 2010 y Verano 2014 y en tercer lugar la que vive el club hoy que es entre Clausura 2024 y la actualidad.

Ya van cuatro torneos en que el equipo ha perdido finales ante sus rivales más enconados como Herediano y la Liga.

﻿"Son dos años de no ganar nada y dos años que vienen creciendo más dudas, el equipo se le hace más grande, hay varios jugadores que entran a la etapa de los 40 (años) y el rendimiento que se necesita es diferente, hay que ver qué hay en el mercado", analizó Rolando Fonseca en Telenoticias.

Por su parte, Roberto Artavia, presidente del club, escribió un mensaje en sus redes sociales en las que destacó

"Este semestre nos quedamos cortos y fracasamos en la meta de alcanzar la 41, que fue y será el objetivo principal hasta que esté en nuestras vitrinas", publicó Artavia.



Además, el jerarca morado indicó que ahora se avocará en temas de conformación de plantel junto con el área deportiva del equipo con el fin de acabar con esta racha negativa.

"Toda nuestra atención a partir de ahora se enfoca en trabajar con el gerente deportivo y cuerpo técnico para fortalecer el equipo donde lo requiera y así competir por los dos torneos que jugaremos el próximo semestre", acotó.



La siguiente temporada, los morados disputarán también la Copa Centroamericana. La última vez que el club ganó un cetro internacional fue en 2019, cuando el torneo se llamaba Liga Concacaf y el equipo era dirigido por Walter Centeno.