Rolando Fonseca: "La soberbia le pasó factura a Saprissa"

El exfutbolista y comentarista deportivo, Rolando Fonseca, brindó sus percepciones de la 32 del Herediano y la nueva final perdida del Saprissa.

Fonseca inició su intervención destacando la planificación del Team para levantar la estrella 32 en la historia y sobrepasar a Liga Deportiva Alajuelense en títulos nacionales.

"Se llama planificación, es cómo usted quiere ver a su equipo funcionando y ahí está el éxito que viene de parte de Jafet Soto y toda su gente", dijo Fonseca en el Análisis de la Jornada en Telenoticias.

También, "Rolo" destacó la labor del técnico José Giacone: "Hizo cambios, ajustó, le dio la libertad a dos o tres, después de Marcel Hernández, Ronaldo Araya marcó la diferencia".

Posteriormente, Fonseca analizó la acción del gol de Marcel en la que deja en el camino a los saprissistas Fidel Escobar y David Guzmán.

"Con solo un amague se quitó a dos y nada... muy bien por Marcel, pero qué ridículo para los otros dos jugadores "Yo felicito al Herediano, muy bien, pero por soberbia de los saprissistas, chao. La soberbia le pasó la factura a Saprissa, la indisciplina. A partir del 12 de abril se vinieron consecuencias y malos hábitos que lo llevaron al Saprissa a eso, no le alcanzó. Con un simple amague los terminaron destruyendo", comentó Fonseca.

El exdelantero indicó que el atacante cubano les "pegó un baile" y que un jugador desestabilizó al equipo por completo. "El verde no miente, te pone en evidencia, ahí tienen que hablar".

Específicamente sobre la labor del técnico, Hernán Medford, Fonseca destacó que ni siquiera utilizó los cinco cambios en el juego de ida de la final y que eso es un factor de planilla.

"No tiene material, no termina ganando nada, pero no es culpa de él, no formó esa planilla. Hernán sigue debe ser responsable de las decisiones, hay jugadores a los que no les alcanza, no puede ser posible que por un amague dejen a dos botados".

Además, desde el punto de vista del exatacante, estos dos años del Monstruo sin ser campeones nacionales ya pasan la factura.

"Son dos años de no ganar nada y dos años que vienen creciendo más dudas, el equipo se le hace más grande, hay varios jugadores que entran a la etapa de los 40 y el rendimiento que se necesita es diferente, hay que ver qué hay en el mercado", agregó.

Por último, sobre el tema de los panameños Tomás Rodríguez y Fidel Escobar y si tienen opciones o no de ir a la Copa del Mundo, el comentarista apuntó: "No somos nadie para decir si les alcanza o no, no somos del cuerpo técnico ni somos Panamá. Si usted apostó por el dinero del Mundial, apostó mal. Hay que ver con quiénes compiten en Panamá y cómo llegan"