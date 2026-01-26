Sanar a veces implica alejarse: el debate sobre el distanciamiento familiar

Las relaciones familiares suelen ser un espacio de apoyo, amor y crecimiento; sin embargo, también pueden convertirse en una fuente de tensiones profundas que llevan a decisiones difíciles, como el distanciamiento.

Un ejemplo reciente que ha generado debate es el caso de Brooklyn Beckham, quien confirmó públicamente su alejamiento definitivo de sus padres, David y Victoria Beckham, señalando que los conflictos familiares afectaban su vida personal y su matrimonio.

Las imágenes del distanciamiento reflejan emociones complejas que muchas personas reconocen en sus propias historias (ver video adjunto).

¿Cuándo es saludable poner límites? ¿Es posible sanar vínculos rotos? ¿El distanciamiento siempre es negativo o puede ser una forma de autocuidado?

Reflexionamos sobre este delicado tema junto a la psicóloga Melissa Céspedes, desde una mirada respetuosa y profunda.



