Redes sociales bajo control: el ABC para proteger a sus hijos

Las redes sociales forman parte del día a día de niños y adolescentes. Sin embargo, junto con las oportunidades de comunicación y aprendizaje también surgen riesgos que preocupan cada vez más a madres y padres.

¿Cómo pueden las familias acompañar a sus hijos sin invadir su privacidad? ¿Qué herramientas existen para protegerlos mientras navegan en internet? De esto conversamos con Esteban Jiménez, experto en ciberseguridad, quien explica el llamado “ABC de los controles parentales” (ver video adjunto).

Desde la configuración de filtros de contenido hasta el monitoreo del tiempo que pasan frente a la pantalla, los controles parentales se convierten en aliados para fomentar un uso responsable de la tecnología.

Más allá de las herramientas técnicas, los especialistas coinciden en que el diálogo abierto y la educación digital son claves para que los menores aprendan a reconocer riesgos y tomar decisiones seguras en línea.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.