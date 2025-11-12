Las emociones que se heredan sin darnos cuenta

“Eso es de familia” o “tiene el carácter del papá” son frases que esconden una verdad más profunda de lo que parece.

En Buen Día, la psicóloga Gloriana Mora nos invita a mirar dentro de las raíces emocionales que moldean quiénes somos y cómo actuamos.



Mora explica que cada persona carga con dos “cajas emocionales”: una que impulsa y otra que detiene. Identificarlas permite entender reacciones, decisiones y patrones que se repiten generación tras generación.

Reconocer nuestra historia emocional —afirma la especialista— no es mirar atrás con culpa, sino hacerlo con consciencia para elegir un presente más libre y equilibrado.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.