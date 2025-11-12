Estilo de Vida
Las emociones que se heredan sin darnos cuenta
Comprender el origen de nuestras emociones ayuda a liberarnos de patrones heredados, explica la psicóloga Gloriana Mora, al detallar cómo influyen en nuestras decisiones y relaciones.
“Eso es de familia” o “tiene el carácter del papá” son frases que esconden una verdad más profunda de lo que parece.
En Buen Día, la psicóloga Gloriana Mora nos invita a mirar dentro de las raíces emocionales que moldean quiénes somos y cómo actuamos.
Mora explica que cada persona carga con dos “cajas emocionales”: una que impulsa y otra que detiene. Identificarlas permite entender reacciones, decisiones y patrones que se repiten generación tras generación.
Reconocer nuestra historia emocional —afirma la especialista— no es mirar atrás con culpa, sino hacerlo con consciencia para elegir un presente más libre y equilibrado.
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.