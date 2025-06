Hijos adultos: cómo mantener cercanía sin invadir su espacio

Cuando los hijos entran en la adolescencia o adultez, las dinámicas familiares cambian. Ya no dependen de usted como antes, y esto puede generar distancia emocional.



Pero que no lo necesiten igual, no significa que el vínculo se pierda (ver video adjunto en la portada).



La neuropsicóloga Génesis Rojas invita a reflexionar sobre cómo fortalecer la relación basándose en respeto y empatía, no en control. Aprenda a acompañar sin invadir mientras construyen autonomía.

