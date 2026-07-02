Cinco claves para evitar discusiones por problemas cotidianos de pareja
Una especialista comparte recomendaciones para fortalecer la comunicación.
Las discusiones por situaciones cotidianas son frecuentes en muchas parejas. Conflictos por objetos perdidos o tareas del hogar pueden reflejar emociones que no se expresan.
Especialistas en Psicología indican que el estrés, el cansancio y las molestias acumuladas suelen influir en este tipo de desacuerdos.
Entre las principales recomendaciones destacan expresar las emociones a tiempo, escuchar sin interrumpir, evitar los reproches, buscar soluciones y escoger el momento adecuado para conversar.
Estas prácticas favorecen una comunicación más efectiva y fortalecen la convivencia.
En el video adjunto, una especialista explica cuáles son las discusiones más comunes entre las parejas y comparte cinco claves para mejorar la relación.
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