Hija de exdictador y de espía de la CIA: “Yo no soy mis padres, soy mi propia persona"

Mi padre hizo cosas maravillosas por Venezuela. Estoy muy orgullosa cuando veo el hotel que construyó y los teleféricos y las torres y todas las carreteras. Y, sabes, es una especie de sinfonía agridulce, eso es lo que es, porque he leído cosas terribles sobre mi padre, cosas dolorosas que he descubierto y escuchado, incluso a lo largo de mi vida.

Cuando eres la hija de un espía y un dictador, la gente automáticamente tiene nociones preconcebidas sobre quién eres, cómo es tu temperamento, etcétera. Pero he aprendido a lo largo de los años, a través de mi propia terapia y mi comprensión al crecer como adulta, que no eres tus padres, eres tú misma.

A pocos días de haber llegado, mi madre se enfermó violentamente de malaria, así que cuidaron de ella. Mientras se recuperaba, a mí me pintaron la cara, me despojaron de mi ropa occidental y me mezclaron con los niños de la tribu. Tengo recuerdos extraños de aquel momento, pues tenía dos o tres años, en mi memoria resguardo escenas donde estoy rodeada de la jungla.

Ella estuvo en Cuba durante algunos meses, para ese entonces la CIA le habría encargado matarlo, misión que nunca llegó a cumplir y que, a raíz del desacato, luego le pedirían que repusiera asumiendo el trabajo con mi padre. Pero a los meses quedó embarazada y estuvo viviendo allí como la amante de Fidel hasta su último trimestre. Aquí es donde las historias cambian, pero yo me acojo a lo que me ha contado mi madre, con total seriedad, cuando estaba con vida.

¿No has intentado contactarlo, no te ha dado curiosidad saber qué ha sido de tu hermano?

He pensado en ello, pero para mí fue más importante averiguar y asegurarme de que mi padre fuera realmente mi padre. Por eso, después de ponerme en contacto con mi hermana Margo en 2008 y confirmar a través de pruebas de ADN que Pérez-Jiménez era mi padre, me he centrado en cultivar mi relación con mi hermana. Encontrar a mi hermana era lo más importante, así que decidí no buscar a André y, en su lugar, centrarme en mi hermana, en tener una relación amorosa llena de empatía y perdón. Haber sido una hija ilegítima fue difícil para mí, y he pasado mi vida reconciliándome con eso y encontrando mi propia identidad, así como construyendo mi propia familia y mi propia historia.