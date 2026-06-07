Experiodista de Teletica: "Con solo escuchar la palabra cáncer, uno está preocupado"

Danny González es un periodista costarricense con una amplia trayectoria en televisión. Es oriundo de Alajuela. Inició su carrera en 1990 en el noticiario Cosmovisión, del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

En esa época aún estudiaba Periodismo en la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica (ECCC-UCR), casa de educación donde luego sacó una licenciatura.

Posteriormente, se incorporó a NC4, donde destacó en la cobertura de sucesos y llegó a dirigir y presentar su programa de sucesos. Su trabajo investigativo le valió el Premio Nacional de Periodismo Jorge Vargas Gené en 1997 por la serie de reportajes Mendigos en San José.

Años después se integró a Telenoticias, de Canal 7, donde permaneció cerca de una década como reportero y presentador. Durante ese período cubrió algunos de los acontecimientos más relevantes del país, entre ellos secuestros, operativos policiales, emergencias y casos de alto impacto nacional.

Su estilo cercano y su pasión por el periodismo de calle lo convirtieron en una figura reconocida por los televidentes.

Tras dejar la televisión, González continuó ligado al mundo de la comunicación desde distintos ámbitos: trabajó en organizaciones ambientales, en comunicación corporativa para entidades bancarias y empresas multinacionales, y actualmente dirige una productora audiovisual y se dedica al entrenamiento de voceros.

A sus 35 años de trayectoria profesional, sigue vinculado a las cámaras y a la narrativa audiovisual, una pasión que, según asegura, nunca ha abandonado.

Recientemente, vivió un momento difícil porque le encontraron un carcinoma en el pómulo izquierdo. ¿Qué ha hecho el periodista 18 años después de renunciar a Telenoticias y cómo sobrellevó este diagnóstico médico?

Teletica.com conversó con el comunicador. A continuación, un extracto de la entrevista:

¿Cómo fue el diagnóstico y qué sintió usted en el momento que le dijeron que era un cáncer?

Creo que a uno le cambia la vida en unos segundos y uno se asusta un poco cuando le hablan de este término. Creo que uno no se espera que sea uno el que lo tenga.

Yo estaba en una actividad social, estaba en una boda con mi esposa y llegó una prima de ella y me dice: "Qué raro, ahí tenés como un lunarcito, ¿ya te lo has visto?" Y le respondí que a veces se me hacía un granito; yo me rompía. Se me secaba, pero se me volvía a hacer algo ahí, entonces de una vez sacamos una cita para hacer un escaneo fotográfico que se hace ahora, y es bastante moderno.

Y cuando lo estaba haciendo, sí me dijeron que eso se veía un poco sospechoso. Inmediatamente me dieron una cita con la doctora especialista y ella me dijo que tenía que hacer una biopsia. Entonces me dice: "En una semana lo voy a llamar; esperemos que todo esté bien".

Pero en una semana no (fue). A los tres días, un viernes en la noche, me llama ella misma por teléfono y me dice: "¿Usted puede hablar?". Y yo me senté y dije: "Aquí hay algo que no me calza bien". Entonces llamé a mi esposa y la escuchamos y me dice: "Sí, usted tiene un carcinoma. Es un pequeño cáncer de piel que, por dicha, se detectó muy pequeño, bastante a tiempo, digamos".

La gran ventaja es que es un carcinoma basocelular, o sea, que no es un melanoma. Es algo como más superficial, por decirlo así, en la piel. Y me dice: "Con solo que lo quitemos en una cirugía, se puede quitar y ya queda bien, no ocupa quimioterapia, no ocupa preocuparse de más". Aunque ya uno estaba preocupado de por sí con solo escuchar la palabra.

Creo que a nadie le gusta escuchar eso. Sí, sí lo tomé con mucha paciencia, con un poquito de optimismo, porque la verdad es que yo soy bastante optimista y soy como muy jovial; me gusta disfrutar la vida. Entonces yo: "No, no, esto es apenas un pequeño obstáculo; vamos adelante".

Y yo le digo: "Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Nada más déjeme hacer una carrerita que tengo en bicicleta el 2 de mayo". Y me dice: "Sí, sí, sin problema, no es urgente, lo podemos hacer una semana después".

Y justamente ya fui, hice una carrera que había en Guanacaste y me fue súper bien, pero ya empecé a prepararme porque el 7 de mayo había programado ya la cirugía. Por dicha, salió muy bien. Es una técnica que es muy poco invasiva, se llama cirugía de Mohs, que con un patólogo a la par ya va sacando lo que está mal. La parte del carcinoma en sí, el tumorcito, lo saca y él le dice cuándo cerrar, si ya todo salió. Entonces no tienen como que quitar más de la cuenta, por decirlo así. Y ya me cerraron la herida, todo bien.

La recuperación fue súper noble. A mí me habían hablado de que se iba a inflamar mucho, se iba a poner muy morado el ojo por estar tan cerca. Sin embargo, no. Tuve muy buena suerte.

También me cuidé bastante en ese proceso y ya rápidamente, a los 10 días, digamos que ya, obviamente con protector y con todos los cuidados necesarios, estoy tomando la vida totalmente normal.

Y la verdad es que lo que yo más le decía a la doctora es que a mí me gusta mucho hacer deporte, me gusta tener actividad física y yo tenía miedo de que me dijera que ya no podía hacerlo o que no tanto como lo hago hasta ahora. Y no. Al final, es un tema de prevención. Lo que me dijo es: "Usted puede hacerlo, pero en las mejores horas, evitar las peores horas de sol. Ahorita que usted va a la playa o lo que sea, se pone manga larga, se pone un sombrero, se pone gorra y siempre el bloqueador".

Entonces siempre me tengo que poner el bloqueador y ya se me hizo una costumbre que, aunque la tenía, tal vez no era tan fuerte como ahora, que es así como lavarme los dientes y ponerme el bloqueador en la cara.

Y creo que eso ha sido un aprendizaje, no solo para mí, sino para mis amistades. Los compañeros con los que ando en bici también. Cuando a mí me dijeron y todavía yo no les había dicho que tenía eso, yo les decía a todos: "Pónganse bloqueador; a ver, a ver, reaplíquenselo". Porque a veces uno se pone a la salida y pasan cuatro horas en la bici, entonces hay que estarse poniendo cada hora, digamos.

Pero bueno, ese es un episodio que yo siento que superé, que le pido a Dios que ya no haya más, pero que en un par de meses me van a quitar otra manchita que tengo por ahí. Pero todo bien. La verdad es que me siento muy bien, muy afortunado, muy bendecido. También creo que al final pudo ser peor. Pudo haber complicaciones que tal vez otras personas por tipos de alergias o cosas puedan tener y a mí me fue muy bien.

¿Hay algún antecedente familiar de la enfermedad?

﻿Ese es un cáncer muy diferente, porque el de piel ni siquiera es del sol que yo tuve hace un año o que tuve hace 15 días en la playa. Este sol, me explicaba la doctora especialista, es una acumulación de mi infancia y adolescencia seguramente. Entonces, las horas de sol que uno va acumulando le generan esto.

Pero sí, tengo un par de antecedentes ahí. Digamos que mi padre tuvo cáncer y falleció por ese motivo. Mi madre también tuvo, pero lo superó, tocó la campanilla y está ahí bien, gracias a Dios.

Digamos que es un antecedente que a uno también lo asusta un poco, pero ya lo dejamos por ahí, aparte. Lo importante es que todo salió bien.

Hablemos del deporte, ¿qué papel tiene en su vida ejercitarse? ¿Ya retomó estas actividades?

Yo empecé a correr justamente después de salir del canal. Ya tenía un poquito más de tiempo. Empecé a trabajar en MarViva y con unos amigos ahí en el barrio nos íbamos a correr. Cuando me di cuenta, alguien me dijo que hacíamos carreras de estas de 10 kilómetros y me empezó a gustar mucho eso. Yo siempre he hecho ejercicio. Jugué béisbol y estuve como siete años en karate también, que me gustaba cuando era jovencillo.

Pero ya como en el 2010 empecé a correr y en el 2015 alguien me dijo que hiciéramos una maratón. Y yo decía: "¿Pero cómo? Si eso cuesta mucho, solo los atletas". Y me di cuenta de que no, que es amateur y que simplemente es ponerle disciplina al asunto y hacer un plan.

Me embarqué e hice la primera maratón en el 2015 en Chicago (Estados Unidos). Recuerdo que después de ahí uno termina bastante cansado y dice: "Qué va, ¿para qué me metí en esta locura?" Pero al mes siguiente dije: "¿Por qué no hago otra?".

Entonces, en el 2016, me aventuré a hacer la de Berlín, en Alemania, y me encantó. Entonces dije: "Voy a tratar de hacer una maratón cada año".

En el 2017 hice la de Nueva York (Estados Unidos), que es una de las más chivas del mundo. Eran 50.000 personas ahí corriendo y me encantó. Me fue súper bien.

Al año siguiente hice la maratón de Buenos Aires, en Argentina.

El año siguiente hice la de Indianápolis (Estados Unidos). Salimos como a cero grados, había un frío tremendo, y también la completamos un día de mi cumpleaños. Me acuerdo perfectamente: el 9 de noviembre de 2019. Estaba cumpliendo 49 años.

Y en el 2020, con todo el tema de la pandemia, ya se complicó salir. Entonces hice una maratón aquí en Costa Rica con un grupo de Belén con el que yo entrenaba. Inventamos una ruta que la profesora diseñó de Coronado a Turrúcares (Alajuela), empezando en el frío y terminando en el gran calor de Turrúcares. Ahí completé la maratón número seis.

Después tuve un problemilla, una lesión en el talón, y entonces como que ya me prohibieron hacer distancias largas. Pero me gusta mucho. De verdad siento que, por un tema de salud, cuando a uno le gusta comer rico y comer bastante, tiene que hacer un poquito de balance, y ese contrapeso lo encontré en el deporte.

Entonces, obviamente, he empezado a comer un poquito mejor también, pero sobre todo a entrenar bastante. Hace como tres años me subí a la bici y me bajé hace como una hora, porque ya me enfiebré. Ahora entreno entre hora y media y dos horas entre semana. Los fines de semana sí hacemos fondos de entre tres y cinco horas.

Y realmente me gusta muchísimo. Siento que me da, primero, mucha paz. A veces incluso me gusta salir solo. Hoy estuve un rato con unos amigos entrenando y luego estuve como media hora solo. Entonces reflexiono, pienso, me programo también para lo que tengo de trabajo y me ha ayudado muchísimo con ese tema del balance, con sentirme bien y con mucha energía.

La verdad es que estoy muy emocionado y apasionado con el tema de la bicicleta. Entonces creo que, aparte de la prevención y de cuidarse, a veces la prevención en la salud es cuidarse en todo sentido, porque eso es salud mental y salud física. Esa combinación de protegerse y hacer actividad física creo que nos ayuda mucho. Entonces yo me siento todavía como un carajillo.

La gente lo recuerda presentándose en Telenoticias y cubriendo sucesos. ¿Qué lo motivó a salir del canal y qué ha sido de usted luego de que se alejó de las cámaras?