Alcalde de Puntarenas: “El presidente engañó y mintió a todos los puntarenenses”

El alcalde de Puntarenas, Wilber Madriz, conversó con Teletica.com y aseguró que el malestar contra el Presidente, por el veto a la pesca de arrastre, es generalizado.



“La decisión de declarar a Carlos Alvarado como no grato en la provincia fue unánime, entre regidores, síndicos, propietarios y suplentes, todos estuvimos de acuerdo.

“Es una decisión de la mayoría de los ciudadanos del cantón central de Puntarenas y de la provincia, incluso mis colegas alcaldes están de acuerdo, hay una indignación de la gran mayoría del pueblo y hoy quedó demostrado en el Concejo Municipal”, expresó.

Para el jerarca municipal, el presidente les mintió y los engañó al no firmar la ley.

“Las personas que se veían beneficiadas con la pesca de camarón eran demasiadas, ahora esto vino a generar todavía más desempleo.

Esto era una cadena muy grande que se destruyó, porque no es lo mismo salir a pescar en una panguita donde van dos o tres pescadores, que alistar un barco camaronero”, relató.

También lanzó fuertes críticas contra las importaciones, ya que, asegura, se hacen de países que dañan el ambiente sin ningún reparo.

“Le pedimos al señor Presidente que, así como exige a los pescadores una serie de requisitos para poder trabajar, que de igual forma les diga a los importadores de camarón y de pescado que tienen que cumplir con los mismos requisitos, que vengan certificados esos productos, certificados por organizaciones internacionales, que diga que la pesca es realizada con los mismos estándares que nos están pidiendo a nosotros.

“Porque no es justo que estén trayendo camarón de Nicaragua, Panamá y Honduras donde se pesca a como sea, donde esos trabajadores no tienen los mismo beneficios sociales que Costa Rica, donde no se cumple con los estándares mínimos de pesca.

“Entonces somos hipócritas porque decimos: no se pesque así, pero allá en Bahía Salinas y el extranjero, se pesca quien sabe cómo, barran el mar, no cumplan con ninguna regulación, pero véndanos los camarones y así nos lo comemos.

“No importa la calidad ni los estándares, solo véndanos el camarón, ah, pero al tico sí, el tico sí debe cumplir con muchos requisitos”, explicó molesto Madriz.

¿Afecta la pesca de arrastre a los ecosistemas?

De acuerdo con el alcalde, cada pesca es diferente y no afecta una a la otra, pero la mala información, asegura, ha dividido al pueblo.

“Son tipos de pesca muy diferentes, pero esto Gobierno y los ambientalistas, muy hábilmente nos pusieron a pelear entre los mismos pescadores, nos dividió y le vendieron la idea al artesanal de que la pesca de arrastre es dañina para ellos.

“Todos sabemos que los artesanales pescan en la orilla, en el golfo y los camaroneros lo hacen fuera de la orilla, en algunas profundidades, pero lograron dividirnos y meterles en la cabeza al artesanal de que eso los iba a afectar.

“Incluso le llegaron a vender la misma idea al pescador deportivo, de que también les iban a hacer daño, algo totalmente falso, el pescador deportivo tiene sus zonas de pesca, que son muy diferentes a las de un camaronero”, relató.

Wilber asegura que la desinformación y las noticias falsas son los principales enemigos y que estas son creadas para “satanizar” la pesca de arrastre.

“Una gran mentira es que se dañan los arrecifes, un camaronero no pesca en arrecife, como se les ocurre que se van a tirar las redes en arrecifes para que se despedacen todas, si los arrecifes casi que son navajillas lo que tienen.

“En las redes sociales circularon mucha desinformación, por ejemplo, sacan una foto de una tortuga enredada en un trasmallo y los camarones no usan trasmallo, eso solo lo usan los pescadores artesanales, pero sacan la foto y la gente logró comprar eso”, mencionó.

El funcionario asegura que se perdieron millones en investigaciones mandadas a hacer por el mismo Gobierno y que al final simplemente “no fueron tomadas en cuenta”.

“Como es posible que el Presidente invierte un poco de millones para estudios científicos y técnicos y pone a cargo a Incopesca, estos científicos dicen que si es posible realizar esta pesca con los cambios que se introdujeron, pero el presidente no les hizo caso a sus técnicos, el mismo puso al presidente ejecutivo a los científicos a hacer el estudio, pero no les hizo caso, entonces, para qué tanto gasto millonario.

“Los pescadores de Puntarenas están dispuestos a que sigan con prueba, a que sigan con cuanto estudio quieran, pero que les den la oportunidad de demostrar que, si se puede pescar camarón sin afectar tanto la fauna marina”, afirmó.

El jerarca dijo que no quieren llegar a actos de violencia para ser escuchados, ya que son un pueblo es de paz y por eso van a buscar ser escuchados de manera pacífica.

También hizo un fuerte llamado a los ciudadanos del GAM, ya que, asegura, de ahí es donde viene el principal daño y contaminación de los mares.

“Quiere saber quiénes son los que mayor daño hacen al ambiente, es la gente del Gran Área Metropolitana, toda esa basura que llega de los ríos de la capital.

“Hace poco nos encontramos un gran plástico que decía, Municipalidad de Desamparados, ahí le tomamos foto y todo”, explicó.

El alcalde hizo un llamado al presidente a no ser “hipócritas” y a darle soluciones al pueblo, dar empleo a decenas de familias que lo perdieron.

“Queremos soluciones, qué vamos a hacer con estas familias, qué vamos a hacer con los peladores de camarón, vamos a seguir dándoles un subsidio que a veces ni les alcanza para lo básico, cuando ellos pueden estar trabajando, ellos solo piden eso, que les permitan trabajar, que no les den subsidio, quieren trabajar y no los dejan. Señor presidente no sea hipócrita, no castigue al pueblo que no se lo merece.

“Ahora nos queda conversar con los diputados y pedirles que se borren de la cabeza ese poco de basura y engaños que les han metido, hacerles ver que no es así como se lo pusieron”, concluyó el liberacionista.