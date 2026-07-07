Microsoft y los recortes: ni la consola de videojuegos Xbox se salva

Microsoft recortará unos 4.800 empleos, lo que incluye una reestructuración a gran escala de su marca de videojuegos Xbox, según anunció la compañía.

Aproximadamente 3.200 de estos puestos se eliminarán de las operaciones de videojuegos de la empresa durante el próximo año fiscal.

La medida busca reducir costes en la división Xbox, que ha atravesado dificultades en los últimos años.

Según Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva de Microsoft, los puestos eliminados no serán sustituidos por inteligencia artificial, a pesar de reconocer el papel que desempeña la automatización en toda la compañía.

"Nuestro negocio está cambiando porque el mundo que lo rodea está cambiando", escribió Coleman en un comunicado dirigido a los empleados de Microsoft, añadiendo que las empresas no eligen si su sector cambia, sino que "solo pueden elegir si cambian con él".

Aumentarán los precios de las consolas

Al explicar la medida, Asha Sharma, directora ejecutiva de la marca Xbox de Microsoft, calificó la situación del negocio de la división como "poco saludable".

Sharma asumió el cargo de directora ejecutiva en febrero, con la promesa de devolver la división a la senda del crecimiento para el año 2027.

Según Sharma, Xbox no se convertirá en una de esas empresas que "confunden la longevidad con la inevitabilidad".

Desde la adquisición de Activision Blizzard en 2024 por 68.700 millones de dólares (60.000 millones de euros), Xbox ha llevado a cabo varias rondas de recortes de plantilla.

La compañía también seguirá los pasos de sus competidores Sony y Nintendo al aumentar los precios de las consolas Xbox, debido al incremento en los costes de los componentes —impulsado por la inteligencia artificial— que afecta a la industria de los videojuegos.