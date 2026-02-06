La tendencia que inunda las redes sociales: descubra aquí cómo crear su caricatura con IA
Miles de usuarios se han sumado al nuevo ‘trend’ que domina en ChatGPT, cuyos resultados se comparten en perfiles de Facebook, Instagram, Tiktok y X.
En los primeros días de febrero, una nueva moda ha ganado terreno en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y X: la creación de caricaturas personalizadas generadas con ayuda de ChatGPT y herramientas de inteligencia artificial.
Usuarios de todas las edades están compartiendo versiones caricaturescas de sí mismos, combinando creatividad, tecnología y estilo personal.
Detrás del trend hay una mezcla de avances tecnológicos y fenómenos culturales. Por un lado, el acceso a modelos de generación de imágenes y texto cada vez más potentes ha permitido que personas sin experiencia en ilustración digital produzcan retratos artísticos en cuestión de minutos.
Por otro, la necesidad de contenidos originales y visualmente atractivos en redes impulsa a los creadores a experimentar con formatos novedosos.
Cómo funciona esta tendencia
La clave está en usar plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT —que ahora puede procesar texto e imágenes— para guiar al usuario en la creación de una caricatura. A grandes rasgos, el proceso tiene tres pasos:
- Subir una foto de referencia: el usuario proporciona una imagen propia (por ejemplo, una selfi o retrato).
- Describir su estilo y preferencias: es útil decir qué tipo de caricatura se quiere: ¿formal o divertida?, ¿colores vivos o tonos sobrios?, ¿ambientada en un contexto laboral, hobby o universo personal?
- Generar la imagen con IA: la inteligencia artificial convierte esa información en una ilustración estilizada, donde se exageran rasgos, se incorporan elementos significativos del usuario (como pasatiempos o profesiones) y se crea un resultado único.
Un ejemplo de indicación puede ser la siguiente: “Genera una caricatura editorial profesional de mi persona con rasgos reales, en una sala de redacción moderna, con una pantalla que muestre un programa de televisión de salud y mis gustos musicales”.
Según varios creadores, la fórmula del éxito está en el detalle de la descripción: entre más específica y personal sea la solicitud, más interesante y representativa será la caricatura resultante.
El fenómeno del momento
Aunque no hay datos oficiales, el hashtag #CaricaturaIA supera los millones de publicaciones en Instagram y TikTok, y muchos influencers han compartido sus versiones, alentando a sus comunidades a probar la tendencia.
Esta no es la primera vez que la inteligencia artificial marca tendencia en redes sociales a través de la imagen personal. En meses anteriores, miles de usuarios se sumaron a modas similares, como la transformación de fotografías reales en versiones estilo anime o inspiradas en el universo visual de Studio Ghibli, caracterizado por colores suaves, paisajes oníricos y rasgos delicados. Esos sentaron las bases para el auge actual de las caricaturas personalizadas, confirmando el interés del público por reinterpretar su identidad digital a través de estilos artísticos reconocibles y generados por IA.