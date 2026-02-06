La tendencia que inunda las redes sociales: descubra aquí cómo crear su caricatura con IA

En los primeros días de febrero, una nueva moda ha ganado terreno en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y X: la creación de caricaturas personalizadas generadas con ayuda de ChatGPT y herramientas de inteligencia artificial.

Usuarios de todas las edades están compartiendo versiones caricaturescas de sí mismos, combinando creatividad, tecnología y estilo personal.

Detrás del trend hay una mezcla de avances tecnológicos y fenómenos culturales. Por un lado, el acceso a modelos de generación de imágenes y texto cada vez más potentes ha permitido que personas sin experiencia en ilustración digital produzcan retratos artísticos en cuestión de minutos.

Por otro, la necesidad de contenidos originales y visualmente atractivos en redes impulsa a los creadores a experimentar con formatos novedosos.

Periodista Brenda Calvo, con su esposo Ricardo Blanco y la hija de ambos, Antonella.

Cómo funciona esta tendencia



La clave está en usar plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT —que ahora puede procesar texto e imágenes— para guiar al usuario en la creación de una caricatura. A grandes rasgos, el proceso tiene tres pasos:

Subir una foto de referencia:​ el usuario proporciona una imagen propia (por ejemplo, una selfi o retrato).

el usuario proporciona una imagen propia (por ejemplo, una selfi o retrato). Describir su estilo y preferencias: es útil decir qué tipo de caricatura se quiere: ¿formal o divertida?, ¿colores vivos o tonos sobrios?, ¿ambientada en un contexto laboral, hobby o universo personal?

es útil decir qué tipo de caricatura se quiere: ¿formal o divertida?, ¿colores vivos o tonos sobrios?, ¿ambientada en un contexto laboral, hobby o universo personal? Generar la imagen con IA: la inteligencia artificial convierte esa información en una ilustración estilizada, donde se exageran rasgos, se incorporan elementos significativos del usuario (como pasatiempos o profesiones) y se crea un resultado único.

Un ejemplo de indicación puede ser la siguiente: “Genera una caricatura editorial profesional de mi persona con rasgos reales, en una sala de redacción moderna, con una pantalla que muestre un programa de televisión de salud y mis gustos musicales”.



Según varios creadores, la fórmula del éxito está en el detalle de la descripción: entre más específica y personal sea la solicitud, más interesante y representativa será la caricatura resultante.

Periodista de Teletica, Kathleen Baker, se unió a la tendencia.

El fenómeno del momento

Aunque no hay datos oficiales, el hashtag #CaricaturaIA supera los millones de publicaciones en Instagram y TikTok, y muchos influencers han compartido sus versiones, alentando a sus comunidades a probar la tendencia.

Las publicaciones que incluyen este tipo de contenido suelen generar altos niveles de interacción, especialmente cuando el usuario combina elementos personales —como mascotas, deportes favoritos o estilo de vida— con la caricatura.



Esta no es la primera vez que la inteligencia artificial marca tendencia en redes sociales a través de la imagen personal. En meses anteriores, miles de usuarios se sumaron a modas similares, como la transformación de fotografías reales en versiones estilo anime o inspiradas en el universo visual de Studio Ghibli, caracterizado por colores suaves, paisajes oníricos y rasgos delicados. Esos sentaron las bases para el auge actual de las caricaturas personalizadas, confirmando el interés del público por reinterpretar su identidad digital a través de estilos artísticos reconocibles y generados por IA.