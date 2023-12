La llegada de la IA, ¿implicará el fin del doblaje?

“Se está haciendo mucha producción comercial con IA. De hecho, hace unos días me llamaron sobre una locución que había que hacer porque ya la habían hecho con IA, pero ellos lo querían natural. Era un video sobre la abolición del ejército en Costa Rica. Y, precisamente, me buscaron a mí porque la IA no sabía definir sentimientos. La IA solo te lee el texto, no te pone el sentimiento, lo lee literal. Entonces, hasta el momento, la IA no puede reemplazarnos y por eso todavía tenemos ventaja. Aunque sí hay trabajos institucionales que no les interesan los sentimientos y prefieren usar la IA”, dijo el costarricense.