Hollywood se encamina a una huelga de guionistas por reclamos salariales

1 de mayo de 2023, 8:29 AM

¿Amenaza a los programas de entrevistas y a las series? Una huelga de miles de guionistas de cine y televisión estadounidenses por un aumento salarial se avecina este lunes en Hollywood por falta de acuerdo, a pocas horas de que expire el preaviso.



Los principales estudios y plataformas del entretenimiento visual, incluidos Disney y Netflix, están en conversaciones con el poderoso sindicato de guionistas, el Writers Guild of America (WGA), que advirtió que declarará la huelga justo después de la medianoche de este lunes (07H00 GMT del martes) a menos que se llegue a un nuevo acuerdo.



Si se produce una huelga, los programas nocturnos de entrevistas, conocidos como late shows, podrían detenerse de inmediato, y las series de televisión y las películas programadas para estrenarse a finales de este año y en los meses siguientes podrían sufrir grandes retrasos.



La última vez que hubo un conflicto gremial de este tipo en Hollywood, en 2007, los guionistas detuvieron sus tareas por 100 días, lo que le costó a la industria del entretenimiento de Los Ángeles unos 2.000 millones de dólares.



Esta vez, los guionistas exigen salarios más altos y una mayor participación en las ganancias del streaming, esto es, en la distribución de contenido a demanda a través de internet. De su lado, los estudios y las plataformas, dicen que necesitan reducir costos debido a las presiones económicas.



"Todo el mundo siente que va a haber una huelga", dijo un guionista de televisión de Los Ángeles, quien pidió no ser identificado.



Lo que está en juego es "determinar cómo seremos compensados financieramente por la difusión en streaming", no solo ahora, sino en el futuro, agregó.



Los guionistas dicen que les cuesta ganarse la vida con su oficio, con salarios estancados o incluso en caída debido a la inflación, mientras sus empleadores obtienen ganancias y aumentan los salarios de sus ejecutivos.



Estiman que nunca hubo tantos guionistas trabajando por el salario mínimo fijado por los sindicatos, mientras las cadenas de televisión contratan a menos gente para escribir series cada vez más cortas.



Netflix, "única plataforma rentable"