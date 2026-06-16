'Disclosure Day': una reflexión sobre el miedo, la verdad y el contacto extraterrestre

Redacción: Vinicio Hernández.

La película Disclosure Day, de Steven Spielberg, se distancia de las clásicas historias de invasiones extraterrestres para construir una narrativa más íntima, emocional y profundamente humana.

En lugar de presentar a los alienígenas como monstruos o amenazas imposibles de comprender, la cinta plantea una inquietante teoría sobre la manera en que estos seres deciden comunicarse con la humanidad adoptando formas familiares para evitar despertar temor.



La historia muestra a una humanidad que no se enfrenta a entidades completamente ajenas, sino a seres capaces de comprender las emociones humanas, sus vulnerabilidades y su necesidad de sentirse segura.

Bajo la premisa de "No le teman a lo que no conocen", la película desarrolla una visión distinta del contacto extraterrestre, donde el miedo no surge de la agresión, sino del descubrimiento de cuánto podrían parecerse a nosotros.



Spielberg evita los elementos tradicionales del terror y apuesta por una sensación constante de reconocimiento. Los extraterrestres no aparecen como figuras grotescas, sino que se manifiestan a través de gestos, miradas, símbolos e incluso mediante elementos de la naturaleza y la fantasía. Esta cercanía genera una tensión diferente: el espectador deja de temerle a lo desconocido para comenzar a cuestionar su propia percepción de la realidad.



Uno de los momentos más impactantes ocurre durante un metraje final transmitido a través de un noticiero. Las imágenes muestran a los alienígenas heridos, vulnerables e incluso fallecidos, desmontando la idea clásica de una raza superior e invencible. A pesar de sus avances tecnológicos y espirituales, la película insiste en que también son mortales.





Esta revelación transforma por completo la perspectiva del espectador. Los seres que parecían estar por encima de la humanidad terminan compartiendo las mismas limitaciones de existencia. El último extraterrestre que aparece en pantalla resume esta idea: su aspecto deteriorado no solo refleja el desgaste físico provocado por el paso del tiempo, sino también el peso emocional acumulado por siglos de ocultamiento y silencio.



Lejos de presentar a un enemigo perfecto e imposible de derrotar, Disclosure Day muestra a un ser marcado por la experiencia y el sufrimiento. Al igual que los humanos, ha envejecido, ha sentido dolor y ha vivido bajo estructuras de manipulación. El miedo, entonces, deja de ser físico y se convierte en una inquietud existencial: si ellos sienten, envejecen y sufren como nosotros, la línea que separa ambas especies comienza a desdibujarse.



La película también plantea que el verdadero antagonista no proviene del espacio. Son los propios seres humanos, corrompidos por el poder, quienes buscan controlar la verdad, monopolizar el conocimiento y destruir cualquier puente de comunicación entre ambas especies. Mientras unos pocos intentan conservar esa información para sí mismos, el resto de la humanidad permanece atrapada entre el miedo, la desinformación y el engaño.



Más allá de la ciencia ficción, Disclosure Day funciona como una reflexión sobre la conciencia humana y la resistencia a aceptar aquello que podría transformar nuestra visión del universo. La cinta plantea una pregunta incómoda: ¿y si el verdadero problema nunca hubiera sido la existencia de otras formas de vida, sino el temor de ciertas élites a perder el control que les otorga la información?



Con un desenlace cargado de simbolismo, la película invita al espectador a mirar más allá del miedo y cuestionar las barreras impuestas por quienes deciden qué debe conocerse y qué debe permanecer oculto.

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