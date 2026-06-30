Director Carl Rinsch, condenado a prisión por estafar a Netflix

El director y guionista Carl Erik Rinsch ha sido sentenciado a 30 meses de prisión por estafar 11 millones de dólares a Netflix, tras incumplir un acuerdo para producir una serie de ciencia ficción que nunca entregó. Un jurado de Manhattan, en Nueva York, le declaró el lunes (29.06.2026) culpable de fraude electrónico, lavado de dinero y múltiples cargos relacionados con transacciones monetarias ilegales.

Entre 2018 y 2019, Netflix le pagó 44 millones de dólares para producir la serie 'White Horse'. Luego, le dio una suma adicional de 11 millones de dólares en marzo de 2020. "En lugar de usar el dinero para producir la serie, Rinsch realizó inversiones arriesgadas en opciones bursátiles altamente especulativas y criptomonedas, y gastó millones de dólares en artículos de lujo para sí mismo", declaró Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado.

Entre los extravagantes gastos se encuentran autos de lujo, como cinco Rolls-Royce y un Ferrari rojo, relojes, ropa por valor de 652.000 dólares y artículos para el hogar, incluidos dos colchones de 638.000 dólares.

Problema de salud mental no tratado

El director se enfrentaba a una pena máxima de 90 años y la fiscalía federal recomendaba una sentencia de 60 meses. Sin embargo, el juez federal Jed Rakoff dictó una sentencia inferior a la demandada tras admitir indicios de problemas de salud mental no tratados en el acusado. El juez declaró que, si bien estos "podrían explicar algunos de los excesos", eso no "resta validez a la conclusión del tribunal de que él estaba decidido a mentir para obtener sumas considerables de dinero de Netflix, y a mentir para encubrirlo".

"A partir de 2019, familiares, amigos y colegas observaron cambios significativos en su forma de pensar, comunicarse y comportarse”, escribió Daniel Rinsch, hermano del director, en una carta enviada al tribunal. En un documento judicial presentado para ayudar a determinar la pena, la defensa explicó que los hechos se produjeron en un contexto de "enorme presión" profesional y de un divorcio "increíblemente conflictivo", unidos a complicaciones con la medicación que seguía Rinsch, arregladas ahora con un nuevo especialista.

El actor Keanu Reeves, protagonista de '47 Ronin', también le escribió al juez para solicitar su "clemencia" y "misericordia" hacia su "amigo" Rinsch, a quien describe como un "artista excepcional" pero capaz de "autoboicotearse" al querer hacer demasiado. "Carl pudo autosabotearse al exagerar la magnitud, el alcance y el contexto de lo que se había negociado, lo que lo colocó a él y a sus contrapartes en conflicto".

Deberá devolver 11 millones de dólares

Rinsch, de 48 años, detenido en California el pasado marzo, negó ante el jurado en el juicio, que quedó visto para sentencia en diciembre pasado, las acusaciones vertidas contra él y aseguró que todo se trataba de un "malentendido". Afirmó que llegó a completar el rodaje de la primera temporada de la serie, pero que necesitaba el dinero para la preproducción de la segunda temporada.

Además de la pena de prisión, Rinsch fue sentenciado a tres años de libertad condicional supervisada y se le ordenó pagar a Netflix 11 millones de dólares en concepto de compensación, además del pago de una multa de 700 dólares. Rinsch nunca terminó de rodar 'White Horse' y, en su lugar, optó por demandar a Netflix por más de 14 millones de dólares en concepto de fondos adicionales que, según él, le correspondían por contrato. El año pasado, en un acto de arbitraje se falló en contra del director, según consta en los documentos judiciales.

"Este proceso me ha obligado a afrontar aspectos de mi salud, mi discernimiento y mi vida", dijo Rinsch, que pidió disculpas por su conducta, reconoció que se había "causado un daño real". "No supe reconocer el peligro del estado en el que me encontraba", explicó. Tanto él como sus abogados declinaron hacer comentarios a su salida, salvo el abogado Daniel McGuinness, quien manifestó que tenían previsto apelar la sentencia.

"El señor Rinsch contó con todas las ventajas posibles", incluidas fortuna familiar, una educación de élite, amistades famosas y una carrera exitosa, declaró ante el tribunal el fiscal David Markewitz. El motivo de Rinsch, afirmó el fiscal, "fue una codicia desmedida". Netflix no quiso hacer comentarios sobre la condena.